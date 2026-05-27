"No puedo dejar de ver la Historia por medio de los ojos del feminismo"

Aunque el subtítulo de “Depende”, el nuevo stand up histórico de Pupina Plomer, sea “el pasado no es el problema”, la historiadora cordobesa invita a pensar que los inconvenientes no están en el presente o en el futuro sino en la manera en que se analizan los hechos. “Lo relevante es cómo se interpretan los sucesos”, dijo en una entrevista con El Diario de la República.

Siempre activa en las redes sociales, Pupina llegará nuevamente a San Luis para brindar su monólogo a las 21 del viernes en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco. Será su segunda visita en menos de un año luego de que en octubre del 2025 presentara “Historias y mujeres”, su stand up anterior.

“Me acuerdo –sostuvo- que pude conocer un poco más la ciudad, la parte de las sierras que me parecieron hermosas, pero fundamentalmente descubrí que hay muy lindos lugares para comer de noche”.

El nuevo show de la cordobesa se basa en una serie de preguntas que se hace la historiadora y que sirven para comprender mejor el pasado nacional, que “ha sido un poco romantizado” cuando no manipulado. “Muchas veces analizamos la historia con el afán de descubrir en qué nos equivocamos para no repetir esos errores, pero todos los actos son una cuestión de interpretación”, señaló la historiadora.

Con “Depende”, Pupina intentó abrir un poco más el abanico de su público y hacer que los varones también se interpelen ante los acontecimientos del pasado. Esa es acaso la mayor diferencia entre el nuevo stand up y el anterior, que tuvo 50 funciones en todo el país y permaneció dos años con un relato sobre las mujeres más importantes que construyeron el país. “De todos modos –anticipó la cordobesa- no puedo dejar de ver el mundo y la Historia por medio de los ojos del feminismo”.

Otro de los aspectos que componen la mirada de Plomer es el federalismo, una condición que considera que en el país está sumamente relegada. “Está cada vez peor, pero es una cuestión histórica no solo desde la quita de fondos del Gobierno Nacional a las provincias. Cada vez hay más segregación”, concluyó.

La otra faceta en la vida de la autora es la música, no solo como bajista de una banda que le ocupó buena parte de su adolescencia sino también como consumidora de una variedad que la hace escuchar de todo “sin discriminación”. Ahora, por ejemplo, está encantada con el disco de Milo J., reciente ganador del Gardel de oro. “Fue un premio merecidísimo por la forma en que conjugó el folclore con los ritmos urbanos”, calificó la joven.