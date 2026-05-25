Una productora de modas tuvo que anular su tradicional desfile porque no encuentra lugar

Con resignación, tristeza y una angustia que la empujan a llorar, Stefanía Roverso intuye que este año por la falta de ayuda estatal no podrá organizar una nueva edición del desfile de modas “Paradise”, un encuentro que promulgaba el emprendurismo, la solidaridad y la unión con su productora, Theone.

La promotora realizó un verdadero peregrinar por las oficinas públicas en busca de un lugar que recibiera su creación, que no es solo un desfile de modas. “También mostramos los paisajes, fomentamos el turismo, llamamos a emprendedores para que vendan sus productos”, enumeró Estefanía, quien dijo estar “envuelta en frustraciones” con su equipo ante la perspectiva de tener que suspender el encuentro.

Lo que más impotencia le da a la promotora es que en al menos dos lugares le dijeron en principio que estaba todo bien para hacer el “Paradise” pero cuando tuvo que recibir las autorizaciones finales se las negaron sin razón. Uno de los espacios que había visto Roverso para hacer el encuentro era Salinas del Bebedero y el otro era la Villa Deportiva, que por primera vez iba a recibir un evento de esa categoría.

“Paradise” es un encuentro que tiene desfile, stands y música en conexión con la naturaleza que este año buscaba realizar su quinta edición, un sueño que está cada vez más lejos.

Para ambos espacios, la organizadora ya había recibido las primeras autorizaciones, por lo que intuye que hay lago más detrás de las prohibiciones. “Yo quiero mostrar el desarrollo productivo de la provincia pero no hay caso. Todo lo que dice el gobierno que fomenta el turismo, la cultura, el desarrollo, el arte se contradice con acciones como estas”, dijo la mujer.

Hay otro tema que preocupa aún más a Stefanía, madre de dos chicos discapacitados, y por eso mismo en permanente fomento en sus actividades de un mensaje de igualdad y compromiso emocional. La gestora consideró que los adolescentes se encuentran sin contención en ese sentido.

“Siempre trato de hacer desfiles diferentes, alternativos, por fuera de los lugares convencionales. Mis desfiles son abiertos, para que la gente mire el paisaje y lo aprecie”, dijo la empresaria, quien ya organizó shows en Potrero de los Funes, Estancia Grande y otras localidades.

Roverso llamó “egoístas” a los funcionarios del área de Cultura y de Deportes del Gobierno Provincial y los acusó de coartarles la posiblidad de trabajar tanto a ella como a la gente que conforma su equipo. “No estamos pidiendo nada, nunca pedí nada para mis eventos, solo que me acompañen”, sostuvo.