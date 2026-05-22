El manifiesto de los cuerpos libres

El 17 de mayo pasado el mundo conmemoró el día en que la psiquiatría formal tuvo que capitular ante la evidencia del deseo: en 1990, la Organización Mundial de la Salud borró por fin a la homosexualidad de su lista de "enfermedades mentales". Ni patología que curar, ni pecado que redimir, ni delito que juzgar. Solo la vida vibrando en su sagrada y múltiple diferencia.

Contra los vientos de la desmemoria, el sábado 23 de mayo a las 18:30 hs se abre el tablero del pensamiento y el goce en Atipica Cultural, el café librería de San Martín 842 que recibirá a "Proyecto Polari - Capítulo Uno: Ni enfermedad ni delito", un documental transmedia, cien por ciento autogestivo, creado y dirigido por Marcelo Neilor.

La obra intentar romper el formato tradicional para rescatar la historia, el arte y la cultura de las diversidades y disidencias que el poder prefiere olvidar, por lo que la tarde noche promete ser una velada de la memoria viva.

"Reflejos en la piel" será la proyección del potente trabajo fotográfico de Héctor Bustos, donde la imagen se vuelve testimonio y trinchera visual LGTB+, y luego habrá un conversatorio llamado "La palabra como acto creador", con las voces de Ana María Rojas Contreras, de la Asociación Civil Adulteces Puntanas Trans, y Elien Roig.