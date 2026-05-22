La agenda del viernes tiene variedad de estilos y géneros

VIERNES

El viento que sopla

El sensacional saxofonista Bernardo Monk llega nuevamente a San Luis para presentar su disco Cosmofónico. La reunión será en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21:30.

Un tanto ausente

Stand up, reflexión y rostro adusto es la fórmula de Valentina Aguilar para hacer reír a los puntanos que se reúnan a partir de las 22:30 en All right. La comediante presenta su nuevo show “Casi presente”.

A reírse y escucha

La compositora y cantautora Betiana Vassallo llega a la sala Amigues de Merlo con “Reíte de vos misma”, un concierto íntimo donde la música, la raíz latinoamericana y la celebración de la vida se entrelazan en un viaje emocional y sonoro. A partir de las 21:30 con entrada a la gorra.

Camino al andar

Uno de los grupos nuevos más prometedores de Villa Mercedes es “Andar”, que presentará su nuevo disco en El Boliche don Miranda a partir de las 22. Lo acompañan Thomás Vázquez y Clase 80.

Merengue y baile

En Espacio Mitre, Jean Carlos vuelve a demostrar por qué es el rey de la salsa y el merengue. Ante una multitud de villamercedinos el dominicano cordobés sigue escribiendo su historia.

Chuncanito del río

Una fiesta de folclore regional armará el cordobés José Luis Aguirre en su regreso a la provincia. Junto a Cuio folk, Daniela Calderón y Federico Lepes, el cantautor traerá su banda a una peña con todos los condimentos

Dos en recorrida

Cada vez más presentes en la agenda de los fines de semana el grupo de Eric Videla y Daniel Llaver suben esta vez al escenario de Casa Mollo a partir de las 22:30.

Un cantor con todo

Por primera vez en San Luis Pancho Santarén, cantante de Tres Arroyos, triunfante en Cosquín y otros festivales folclóricos, estará en San Luis en una peña que tendrá además a Nahuel Funcia, Mario Loyola, La Pucha, Dos para Cuyo y muchos más. A partir de las 22 en el salón Las Palmeras de avenida España.

Poeta, canciones e inolvidables

La Casa del Poeta en Merlo presenta “El mundo de las canciones inolvidables”, un espectáculo realizado por Julio César, un experimentado cantante villamercedino que llega a la localidad turística para mostrar de qué está hecho. A partir de las 20 con entradas a 10 mil pesos.





SÁBADO

Hay movimiento

Desde Villa Mercedes Les petricor y desde San Luis RadioCharly animan la noche de rock en Casa Mollo, la coqueta construcción que abre sus puertas temprano con entrada gratuita y que tendrá varias actividades previas y posteriores.

Bailes en la peña

La peña que baila es la peña que La callejera, el reconocido grupo cordobés, mueve por todo el país. Esta vez llega al Club Casino en Merlo, para esperar la fecha patria.

Celeste y blanco

Más folklore con Destino Cuyo, la banda puntana que llegará por primera vez a Pimienta para celebrar el fin de semana celeste y blanco. Entrada gratuita, pool y la esmerada atención de un espacio que siempre tiene sus puertas abiertas.

Los inmortales

En Comuna “Cursi no muere” le pone un poco de rock a un sábado especial y siempre activo. La banda de Buenos Aires llega por primera vez a la provincia.

Aguirre de nuevo

Desde el año pasado cada vez que José Luis Aguirre llega a San Luis se da una vueltita por el boliche Don Miranda de Villa Mercedes. Esta vez la presentación es especial porque el cordobés actuará con toda su banda a partir de las 22

Las canciones que pueden

Canciones propias, nuevas, canciones de su banda anterior Iuxta flumen y canciones de Gabo Ferro, uno de sus referentes, serán parte del show que Martín Mateos tituló “Manual para desarmarse” y que presentará a partir de las 21 en La casa del poeta de Merlo.

Pura historia

El gran Víctor García Garro, histórico miembro del rock puntano, continúa con su proyecto Ciudadanos ilustres con el que llegará a La ferroviaria, del Puente Blanco, a partir de las 22.









DOMINGO

Todo por 3x2

Una comedia negra con todo lo que requiere el teatro es la propuesta de “Tirria”, la obra que Diego Capusotto y Rafael Spregelburd presentan a partir de las 21:30 en la sala Hugo del Carril. Hay entradas 3x2

El futuro llegó

Otro tributo redondo y ricotero llega a la ciudad. En este caso “Músicos para pastillas” recrea la mística de “El Indio” y Skay para aquellos que quieran escuchar un poco de rock de los dientes a partir de las 22:30 en All Right.

Bien criollo

La peña céntrica de Casa Mollo reúne a Daniela Calderón y La cautana, más el locro y la empanada, para recibir el día patrio con música y comida tradicional. Mejor imposible

Poeta de la sierra

La combinación de música y poesía será la que remueva las tripas de “Puchi” García. El cantautor merlino presentará su espectáculo en “Flora”, de ruta 1 y San Isidro, en Merlo.

La patria entendida

Pacha ecoarte es un espacio del barrio Cáceres que tiene una feria de emprendedores y una peña al mediodía con Norte libre, el dúo que hace de la argentinidad su palo. Comienza a las 13.

Daniela en la mesa

El Mesón la Barriada en el barrio Rawson tiene como infiltrada a Daniela Calderón, más el locro, más las empanadas más todo lo que tiene que ver con el 25 de mayo, en una reunión que comenzará a las 13.







Algo enchufado

Para cortar con tanto folclore y poner algo de electrónica, Simón Vuarambón estará en Le Coq, en la previa de un feriados que tendrá en la previa a Juano Laborda. Robóticos y nacionales.