"Rey Garufa" trae desde Tandil timadores, clásicos redondos y unos pocos peligros sensatos

Aunque parezca todo lo contrario, en el amplio mundo de las bandas tributo a “Patricio Rey y sus redonditos de ricota” que circulan por el país la virtud está en saber diferenciarse. “Rey Garufa y sus timadores”, el grupo que el jueves llegará por primera vez a la provincia sabe que en la voz de Santiago Nuñez y los yeites a Carlos “Indio” Solari está el punto de fuga.

Ex cantante de tango, nacido en Tandil como sus compañeros de banda, Santiago supo desde un primer momento que no quería hacer un tributo por el solo hecho de recordar al grupo que admira, sino que quería dejar algo de su impronta. “Me tomé el atrevimiento de imitar a Indio con sus aciertos y sus errores”, dijo el cantante en una charla con El Diario de la República.

“Rey Garufa...”, personaje surgido de “Las increíbles andanazas del capitán Buscapina en Cibersiberia”, el primer tema de “Último bondi a Finisterre”, tendrá su debut en San Luis el jueves 21 de mayo a las 22 en Comuna, bajo la producción de Diego Sosa Manager group.

“Nunca estuvimos en San Luis más que de pasada hacia Mendoza o San Juan, donde también tocamos en esta gira, por eso nuestras expectativas son muy grandes”, dijo el cantante, extrañado por la ausencia de alguna parada puntana en 18 años de carrera.

En el show, como en todas sus presentaciones, la banda hará un recorrido por la extensa discografía ricotera y le sumará algunos temas inéditos que abundan por internet. Pero si Santi tiene que elegir uno de los discos que más disfruta de tocar se queda con los clásicos que armaron “Oktubre” como “Música para pastillas”, “Semen up”, “Motor psico” y “Jijiji”.

Otro diferencial que tiene la banda que llegará a la provincia es la extensión de su repertorio -más en reels de redes sociales que en shows en vivo- de algunas canciones que exceden la discografía redonda aunque son parte de su universo, como aquellas de “El Soldado” y “Los fundamentalistas del aire acondicionado”.

De hecho, uno de los próximos pasos que se propuso dar la banda es grabar “El salmón”, “Jugo de tomate frío” y “Post Cruxificción”, los temas con que Solari repasó del rock nacional en distintos shows en vivo que hizo tras la separación redonda.

En ese sentido, “Rey Garufa...” se siente autorizado ya que el autor estrenó alguno de esos temas en los recitales que hizo en Tandil, la ciudad de donde son oriundos. Nuñez cree que por la capacidad hotelera y sus largas extensiones de tierra, la localidad bonaerense se transformó en la ideal para recibir lo que fueron las misas ricoteras, que, a menor escala pero con cantidades similares de fervor, prometen repetir el jueves en San Luis.