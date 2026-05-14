"La Yugular" muestra las sombras que brillan en la ciudad

Hay un recuerdo que “La Yugular”, la banda puntana que tributa a “Los redonditos de ricota”, guarda con especial cariño. Cuando en marzo pasado, “Skay”, el histórico guitarrista de la histórica agrupación, tocó en San Luis, Leo, el baterista de la banda local, le regaló una guitarra artesanal. Pero como el exceso de equipaje iba a complicar el traslado, el “corazón de Patricio Rey” se la devolvió autografiada, para que la tenga de recuerdo.

El instrumento ahora decora la sala de ensayo del grupo puntano, un sitio al que fueron varias veces en los últimos días atentos al show que darán el sábado 16 de mayo en Roma Multiespacio, al que promocionan como “la fiesta ricotera más grande de la provincia”. Hay muchos elementos que harán que el encuentro sea especial, uno de ellos es que tras el show el grupo dejará de tocar en vivo por un tiempo para meterse a ensayar nuevas canciones para sumar a su repertorio.

“Siempre disfrutamos tocar a Los redondos pero a veces las personas que nos van a ver no llegan a experimentar la misma sensación que nosotros porque el sonido tal vez no es el mejor, o el espectáculo visual de luces y pantallas en el escenario no es impactante. Por eso decidimos apostar en grande por una experiencia de nivel profesional en cuanto a la puesta en escena y los recursos técnicos”, dijo Sebastián Palma, el saxofonista de la banda, sobre el show que se viene.

Hace 16 años que el grupo rinde homenaje a Patricio Rey y en el show del fin de semana harán un recorrido cronológico por todos los discos del grupo con la interpretación de los temas que más le gusta a cada integrante. También habrá algunas sorpresas con los arreglos y los matices que "Los redondos" incorporó para los recitales en River y Huracán; más temas inéditos.

“Parte de la propuesta es tocar esos temas que andan dando vueltas en las plataformas gracias a grabaciones que se recuperaron de cassettes viejos. Entonces, la gente los escucha con baja calidad. Nosotros los rescatamos y los tocamos para que los fanáticos lo escuchen con el sonido al palo”, dijo Palma, quien sostuvo que en el show habrá músicos invitados, otra situación poco frencuente en “La Yugular”.

Para confirmar la buena relación que entre las bandas puntanas, “Rock sudaka”, el tributo a “Los Gardelitos”, será parte de la grilla en Roma. El show marcará el regreso del grupo luego de casi un año sin tocar.

La presentación de "La yugular" abre una seguidillas de bandas tributos a Los redondos que visitarán San Luis en las próximas semanas. “Nos conocemos con la mayoría y hemos compartido el escenario con algunas; por supuesto que vamos a ir a escucharlos”, dijo Palma, quien fue invitado a tocar en “La Kermesse Redonda”, la banda conformada por Sergio Dawi, “Semilla” Buciarelli y Tito, ex integrantes “Los redondos”.

Las entradas anticipadas para el show del sábado 16 de mayo cuestan 10 mil pesos y se consiguen en La Cueva, LaTienda, en www.entradalibre.com.ar o al 2665254773.