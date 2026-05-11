Las escuelas también se preparan para el Festival de la palabra en escena

De a poco, con la expectativa de siempre, y con los “haceres que convoca el chorrillero”, la edición número 12 del Festival Internacional de la Palabra en Escena suma nombres, espectáculos y prestigio a su grilla.

El encuentro, como siempre organizado por Revenir teatro, comenzará el 4 de junio y se extenderá hasta el 20 con más de 90 artistas provinciales, nacionales e internacionales que serán parte de las 50 actividades que tiene programadas el festival entre funciones, talleres, muestras y desmontajes escénicos.

Ya hay confirmadas obras de teatro de Rosario, de Mendoza y Córdoba, además de grupos locales como el coro “La marea”, las murgas “Traigan puertas”, Elen Jambre y el mago Leo Funes.

Uno de los momentos que el encuentro se reserva todos los años está destinado a los alumnos de las escuelas de San Luis, en todos los niveles, que son invitadas a ser parte de espectáculos de muy interesantes facturas. Este año esas propuestas vienen de Inglaterra y España.

Los chicos de la secundaria podrán ver “Knot”, una obra de circo y danza contemporánea de la compañía Nicky and JD de Gran Bretaña, que se presentará en la sala Hugo del Carril el 10, 11 y 12 de junio. Para las funciones matinales el cupo está por agotarse, en tanto que a la tarde quedan algunos espacios.

Para los alumnos más chicos –de jardines de infantes y primaria- estará disponible "La mona Simona", un espectáculo de sombras chinescas, títeres y narración oral que traerá la compañía La sonrisa del lagarto, con sede en Asturias. Los días de presentación son el 16 y el 17 de junio en el Auditorio Mauricio López a las 10:45 y a las 15:45. La situación en cuanto a lugares disponibles es similar a la de “Knot”.

La historia que cuenta la pieza es la de una mona soñadora que, suspendida en una rama de un árbol, aguarda con paciencia la salida del sol para saludarlo. En la espera, Simona convoca a los animales que pasan bajo su árbol para compartir relatos que la ayuden a alcanzar su sueño.

Los pedidos de entradas y las inscripciones para participar se realizan por medio de formularios digitales que se encuentran en produccionesrevenir@gmail.com