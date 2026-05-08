Un poeta mendocino mira el mundo desde la ventana

Singular, activa y persistente, la voz literaria de Luis Alfredo Villalba sigue mostrando una salud y un andar envidiable. El escritor, cineasta y guionista mendocino vendrá a San Luis el fin de semana con su publicación más reciente, "La gata en la ventana", una obra que invita a un recorrido por la introspección, el lenguaje cotidiano y la crítica social.

Dueño de una obra profusa y reconocida que incluye más de 30 libros publicados, con base en la poesía pero con extensiones a la narrativa (“Cuentos a contrapelo”, “La esquina a mitad de cuadra”), a la literatura infantil (“Cuaquito”, “Viaje alrededor de una maceta”) y al teatro (“El ladrón de miel”), Villalba es muy reconocido en su provincia natal por ser el autor de los guiones de muchas ediciones de la apertura de la Fiesta de la Vendimia, un episodio cultural muy caro al sentir mendocino.

También cineasta, también periodista, también historietista, Villalba suma a todas esas expresiones otra actividad que lo mantuvo muy cerca de la San Luis, la docencia. El escritor fue profesor durante años en la Universidad de La Punta en diversas materias relacionadas a la narración cinematográfica.

A sus 86 años, Villalba mantiene una vitalidad creativa notable. Con una formación marcada por el existencialismo y una militancia estética que él mismo define como "testimonio de la realidad", el autor propone con “La gata...” una colección de más de cincuenta textos poéticos que completan una obra enorme, intensa y variada.

El encuentro se realizará en Atípica Cultural, ubicada en San Martín 842, el sábado 9 de mayo a las 18:30. Será una oportunidad para dialogar con un escritor que, con espíritu joven y convicciones firmes, continúa buscando "el trébol de cuatro hojas" en cada palabra. La entrada es abierta a todos aquellos que deseen sumergirse en una tarde de literatura, reflexión y compromiso estético.

La mirada irónica y la curiosidad filosófica se entrelazan en para observar el mundo desde un rincón tan íntimo como universal. Como bien anticipa el poema que da nombre al libro, su escritura es un "espacio desobediente" que busca emanciparse de las plegarias y el mercado.