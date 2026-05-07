¿Habrá bono provincial?: la presión de los municipios pone el foco en el Gobierno

El clima de expectativa crece día a día entre los trabajadores de la administración pública provincial. En un contexto económico donde el poder adquisitivo se ve castigado por la inflación y las deudas familiares se acumulan, la posibilidad de un bono extraordinario aparece como un alivio necesario. Aunque en redes sociales circularon versiones que luego fueron desmentidas, el efecto "contagio" de los municipios ha reactivado las esperanzas de los agentes estatales.



Durante la última semana, varias intendencias —muchas de ellas alineadas políticamente con el Ejecutivo provincial— confirmaron el pago de beneficios para sus empleados. San Luis Capital y Villa Mercedes encabezan la lista con bonos de $200.000. Por su parte, Naschel, Santa Rosa del Conlara y Villa de la Quebrada anunciaron plus de $100.000, mientras que en San Pablo la cifra alcanzó los $500.000 para el personal municipal.



Consultado sobre este tema durante su visita a Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi mantuvo la cautela, no se la jugó y se lavó las manos: el mandatario explicó que la viabilidad de la medida depende estrictamente del análisis de los recursos fiscales.



"Esto es mes a mes. A partir del 15 de este mes recién vamos a evaluar mayo en cuanto a ingresos. Entre el 1 y el 20 veremos si tomamos una decisión, si podemos", señaló Poggi.



El Gobernador precisó que los vencimientos nacionales y la coparticipación de este mes son claves, ya que mayo suele ser un período que permite reunir fondos para los próximos compromisos, como el aguinaldo. Pero todo infiere que la realidad del plus depende de una decisión. Resuena la pregunta: Si los municipios, con menos ingresos, pueden hacer frente ¿Por qué la Provincia no?



Mientras tanto, en las oficinas públicas el tema es central. Los trabajadores esperan que, tras meses de ajustes y medidas de austeridad, el Gobierno provincial acceda a otorgar un "respiro" financiero que permita afrontar urgencias antes de la llegada del invierno. Por ahora, todo es conjetura, y la respuesta final llegará recién después de la segunda quincena del mes.