La gracia de no encajar en los mandatos

En sus espectáculos anteriores, Juampi González dejó en claro que era el eslabón familiar que no encajaba en los mandatos. Miembro de una familia tipo, el humorista nacido en Mendoza reafirma esa condición con el nombre de su nueva obra, “Oveja negra”, que presentará en San Luis por primera vez el viernes 8 de mayo en la sala Hugo del Carril.

A los 38 años, el standapero siente que su vida no va por los mismo carriles que las sus amigos de su edad o sus colegas, que en su mayoría ya están casados, con hijos o con un formato familiar más convencional. “Yo estoy en lo opuesto a todo eso y diría que estoy con algunos pensamientos más impopulares”, dijo Juampi en una charla con El Diario de la República.

Los planteos que se hace sobre algunas reglas y el particular momento que significa estar cerca de los 40 son parte del nuevo show en el que González intenta fomentar “que lo más efectivo es que cada persona siga su camino de acuerdo a su forma de pensar”.

Eso lo llevó a presentar un espectáculo que considera “más personal y más honesto” y por eso mismo, “más incómodo”, a contramano posiblemente de la mayoría del stand up local que busca que el público se sienta identificado con el contenido.

En una jugada arriesgada por parte del cómico, “Oveja negra” omitió la presencia de Alessandra Teapoya, su personaje más popular, en una decisión que busca regresar a Juampi a las raíces de su carrera, a la práctica de la comedia más pura. Sin embargo, el actor se apuró en aclarar que “seguramente vuelva en algún momento”.

La última vez que vino a San Luis, el año pasado, González generó mucho contenido en sus redes por un titular de un medio periodístico que lo tildó de onanista. Más allá del humor con que se tomó la situación, reconoció que al principio quedó extrañado y sorprendido por la forma en que encararon su nota, “sobre todo porque titularon con una frase que yo no había dicho”, recordó.

Otro de los recuerdos que le quedaron de aquella visita fue su visita a All rigth la noche anterior al show. En el bar había una peña folclórica y todo el mundo tomaba fernet o cerveza, pero él, inconscientemente, pidió un vermut. Sentado en la mesa con su gin tonic con frutos rojos, Juampi fue, una vez más, la oveja negra.