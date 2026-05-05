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El decálogo de la inoperancia

II- La “salida” de Trombotto

Olor a corrupción y convenios turbios detrás de la purga ministerial.

Por redacción
| Hace 1 hora
Trombotto huele a corrupción y el Gobierno aprovecha para sacárselo de encima.

La disfrazada crisis de gabinete le sirve a Poggi como la excusa perfecta para eyectar a Federico Trombotto, señalado por maniobras fraudulentas y el escandaloso caso "El Caburé".

 


Bajo el paraguas de la "reorganización", el titular del Ejecutivo provincial busca sacarse de encima a Federico Trombotto, cuya permanencia en el Ministerio de Desarrollo Productivo se volvió insostenible tras el escándalo de "El Caburé". 

 


A Trombotto se lo señala por facilitar un convenio irregular que permitió la desaparición de más de 2 millones de dólares de una cosecha custodiada por el Estado, una maniobra que se suma a la gestión de "quintitas" personales bajo su firma. 

 


Con la justicia pisándole los talones a sus aliados directos, el Gobierno intenta ahora un desplazamiento que parece más una retirada estratégica para evitar salpicar la figura del Gobernador que un acto de transparencia institucional.

 


El destino de Trombotto parece estar marcado por una salida "elegante" hacia el Senado, una jugada que el vicegobernador Ricardo Endeiza ya había deslizado en diciembre para asegurar un voto clave en la Legislatura. 

 


Sin embargo, este pase no logra ocultar la gravedad de delitos de defraudación y peculado en el entorno de control de gestión. Mientras el tiempo se agota para el Ministro, queda claro que su inminente salida no es una cuestión de eficiencia administrativa, sino el descarte de un funcionario cuya sombra de corrupción ya resultaba demasiado pesada para el relato oficial.
 

 

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