Alejandro Viano apunta a Trombotto y Campos: "Debe haber otras imputaciones"

Un maíz de buen rinde. Aseguran que el campo arrojó importantes ganancias, que se esfumaron sin dejar rastros de nada. Foto: gentileza.

La confirmación del procesamiento de Ricardo André Bazla por parte del Tribunal de Impugnaciones ha sacudido las estructuras del poder provincial. El exsecretario de Ética Pública quedó a un paso del juicio oral, imputado por defraudación agravada, peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Para el abogado Alejandro Viano, representante de El Caburé SRL, la resolución no fue una sorpresa. Implicó de alguna manera la ratificación de una maniobra de corrupción que involucra un botín superior a los 2 millones de dólares en granos de maíz.



Pero Viano fue contundente al señalar que la investigación debe profundizarse hacia las líneas superiores del Ejecutivo. "Considero que debe haber otras imputaciones", afirmó el letrado, dirigiendo su mirada hacia el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, y al asesor Ignacio Campos.



Según la querella, ambos funcionarios habrían sido los artífices de un "convenio trucho", con firmas apócrifas, diseñado específicamente para dar un marco de legalidad a la toma ilegítima del predio y la posterior evaporación de la cosecha.

Caballos de polo que se disponían a instancias de la producción de embriones, en El Caburé. Foto: gentileza.



Fiscalía cuestionada



El abogado manifestó su malestar con la labor de la Fiscalía, cuestionando que no se haya trazado una investigación a fondo desde el inicio. En los pasillos de Tribunales, no pocos entienden que el fiscal "le creyó", sin un mínimo manto objetivo de duda, a los principales acusados.



De hecho, Viano reveló que existen escritos presentados desde febrero que aún no reciben respuesta. Según su visión, el silencio judicial ha sido el escudo de un entramado de poder donde los nombres de Bazla, Víctor Endeiza, Trombotto y los Amondarain (Diego y Gonzalo) aparecen entrelazados en la logística y ejecución del desvío de recursos.

Aseguran que El Caburé fue expropiado al menos bajo una instancia irregular. Foto: gentileza.



Los acusados no pueden dormir en paz tras la medida contra Bazla. Se les achica el campo de acción para evadir las consecuencias de la corrupción. La verdad siempre sale a la luz.



Una instancia en lo Civil



La estrategia de la querella no se agota en lo penal. Actualmente, el letrado agota las instancias en el fuero civil ante la Jueza Cynthia Fernández Paz (Juzgado N° 5), mediante un interdicto para determinar la retención del campo.



Esta acción busca frenar cualquier nueva irregularidad administrativa mientras la justicia penal termina de desandar la ingeniería montada por los funcionarios señalados, quienes habrían garantizado la cobertura necesaria para que el maíz fuera retirado del control estatal sin dejar rastros inmediatos.



Entre la espada y la pared



La situación procesal de Bazla, quien fuera presentado como el "guardián de la ética", es hoy la cara visible de un escándalo que salpica directamente al gabinete de Claudio Poggi. Sin embargo, para Viano, la causa ha tomado un rumbo irreversible que no se debería detener en un solo nombre.



La advertencia es clara: el camino de la justicia es ineludible y aquellos que participaron en el andamiaje político y operativo del desfalco enfrentan ahora la posibilidad de sentarse en el banquillo de los acusados.



"Me interesa que se haga justicia", concluyó el letrado, enfatizando que la toma del predio derivó en la consecuencia de una "cosecha corrupta" que dejó huellas imposibles de borrar.