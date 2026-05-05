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Tragedia vial

Un motociclista murió al chocar con un automóvil

El impacto ocurrió este martes, a la madrugada, en el cruce del Corredor Vial “Eva Perón” y calle Yapeyú, en la ciudad de San Luis a poca distancia del Parque de las Naciones.

Por redacción
| Hace 4 horas

La víctima, de 36 años y que sería efectivo de la Policía, iba en una moto Honda 250 cc., que se desplazaba de este a oeste. 

 

El otro vehículo involucrado es un Chevrolet  Corsa, que circulaba por Yapeyú de sur a norte, según especificaron fuentes periodisticas.

 

Como consecuencia de la violencia del impacto, el motorista perdió l vida de manera inmediata.

 

 

Informe de la Policía

 

Un hombre de 36 años de edad perdió la vida en la madrugada de este martes 5 de mayo, tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de avenida Eva Perón (ex Corredor Vial) y calle Yapeyú, en la ciudad de San Luis.
El hecho fue constatado alrededor de la 1:30. De acuerdo con la información oficial, el hombre se desplazaba en una motocicleta Honda CB Twister, cuando por causas que se investigan colisionó con un automóvil Chevrolet Classic que circulaba por calle Yapeyú y era conducido por un hombre de 44 años.
Tras el siniestro vial se hizo presente personal médico del Sempro, quienes constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar.
El conductor del automóvil, en tanto, no presentó lesiones. Asimismo, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre. No obstante, el vehículo fue secuestrado.
Por disposición de la fiscalía de turno se ordenaron las medidas de rigor.
Las actuaciones continúan a fin de determinar las causas del hecho.

 

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