Van a peritar el teléfono del hombre que apuñaló a una nena de 10 años en Santa Rosa

Acostumbrado a los entuertos judiciales debido a las causas que acumula en su contra, Diego Domingo Ponce, acusado de herir gravemente a una nena de 10 años en un asalto en Santa Rosa del Conlara, podría recibir un nuevo revés en su situación debido a que la Justicia ordenó peritar su teléfono y su tarjeta de memoria.

Ponce está detenido tras cortar con un cuchillo a Emma Argüello, una nena de 10 años que estuvo una semana internada a raíz de las heridas que el delincuente le causó en su cuello en un asalto producido en el pareja Los Peros, a unos dos kilómetros de Santa Rosa. Cuando cometió el hecho, el imputado estaba con libertad condicional, tras ser condenado hace 20 años por matar a su novia, Daniela Chirino, también con un elemento corto punzante.

Por orden del juez de la causa, Jorge Pinto, el teléfono y la tarjeta de memoria de Ponce serán sometidos a una pericia que buscará fotos, videos y la localización del aparato en los días previos al asalto pero con especial interés en las horas anteriores e inmediatamente posteriores al hecho. La solicitud de la prueba fue hecha por la fiscal y la defensa no se opuso.

Ponce es investigado por el asalto cometido el 20 de enero pasado al mediodía, cuando ingresó al parque de la vivienda rural de Emma, sobre la ex Ruta N° 23, y exigió a la familia la entrega de dinero. La chica logró sobrevivir porque se hizo la muerta tras el ataque y de esa manera salvó a sus padres, ya que de inmediato el ladrón abandonó la casa.