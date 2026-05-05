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Voraz incendio

“El fuego nos dejó sin nada, pedimos ayuda para volver a empezar”

El desesperado pedido corresponde a una joven que vivía en la precaria casa que este lunes, ardió en el barrio Estrella del Sur, en la ciudad de San Luis. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La vivienda construida con materiales como nylon, chapas, tarimas y vigas quedó reducida a cenizas y, de acuerdo a algunos testimonios, el incendio habría sido iniciado de manera intencional por el hijastro de la parte damnificada: una mujer de 40 año, en el marco de conflictos previos.

 

 

Los bomberos lograron extinguir el fuego utilizando una línea de alta presión, y posteriormente realizó tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evitar la reactivación del foco ígneo. No obstante, las pérdidas fueron totales.

 

 

La damnificada a través de distintos medios periodísticos, pidió la ayuda de los puntanos “ya que perdimos todos, no tenemos ropas ni colchas, hemos quedado a la calle y necesitamos que nos ayuden para volver a empezar”, rogó.

 

Quienes puedan ayudar, pueden hacer al alias: catadellia.1207

 

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