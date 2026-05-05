“El fuego nos dejó sin nada, pedimos ayuda para volver a empezar”
El desesperado pedido corresponde a una joven que vivía en la precaria casa que este lunes, ardió en el barrio Estrella del Sur, en la ciudad de San Luis.
La vivienda construida con materiales como nylon, chapas, tarimas y vigas quedó reducida a cenizas y, de acuerdo a algunos testimonios, el incendio habría sido iniciado de manera intencional por el hijastro de la parte damnificada: una mujer de 40 año, en el marco de conflictos previos.
Los bomberos lograron extinguir el fuego utilizando una línea de alta presión, y posteriormente realizó tareas de enfriamiento y remoción de escombros para evitar la reactivación del foco ígneo. No obstante, las pérdidas fueron totales.
La damnificada a través de distintos medios periodísticos, pidió la ayuda de los puntanos “ya que perdimos todos, no tenemos ropas ni colchas, hemos quedado a la calle y necesitamos que nos ayuden para volver a empezar”, rogó.
Quienes puedan ayudar, pueden hacer al alias: catadellia.1207
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