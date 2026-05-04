La semana empezó fruncida en Terrazas tras el anuncio de Poggi sobre las renuncias

Al parecer, la nueva política comunicacional de Claudio Poggi se dará en X. Al mensaje que subió el domingo a la noche para anunciar que enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para realizar una reestructuración ministerial, lo acompañó el lunes a primera hora uno que pretendió mostrar autoridad y en el que anunció que le pedirá la renuncia a todos los funcionarios políticos de su Gobierno. El gobernador remarcó la palabra “renuncia” con mayúsculas.

El adelanto no representa más que un primer paso, que puede quedar solo en eso si en breve no comienzan las eyecciones. Dijo que la intención es “evaluar personalmente la tarea de cada uno” y que la medida incluye a los funcionarios de todos los ministerios y entes desentralizados. El lunes, en Terrazas del Portezuelo, comenzó con un cimbronazo y los renunciados se preguntan con su cuerpo frucido qué irá a pasar con ellos.

Si leyeron el mensaje de su jefe político, cada apuntado debería saber qué futuro le depara. Poggi agregó en el primero de sus mensajes que el criterio de evaluación será, entre otros, el de mayor austeridad dado la caída de los ingresos fiscales a la provincia y el del “pleno compromiso de no volver al pasado”.

En otro mensaje de una mañana tuitera al estilo Javier Milei, el gobernador dijo que todo su gabinete deberá estar ceñido a la generación de trabajo en la actividad privada, la que parece ser su nueva obsesión.