La coparticipación no deja de caer, pero Poggi elige el silencio frente a Milei

Poggi lleva alfajores cada vez que visita a las autoridades nacionales, pero no pone sobre la mesa los reclamos urgentes. Foto: internet/captura de video.

El panorama financiero para San Luis es crítico y las cifras oficiales no dejan lugar a dudas. Según la Dirección de Finanzas y Recursos, la coparticipación federal volvió a desplomarse en abril acumuló una baja interanual del 7,14% en lo que va del 2026. La proyección para mayo no es mejor: se estima una nueva caída del 5%. En este contexto, la gestión de Claudio Poggi parece haber adoptado una estrategia de "brazos caídos" ante el ajuste brutal de Javier Milei.



Municipios al límite



La asfixia financiera ya se siente en el interior provincial. Muchos municipios apenas logran cubrir la masa salarial y ven cómo la obra pública y los programas de fomento laboral desaparecen de sus presupuestos. Ante esto, el discurso oficial de Terrazas del Portezuelo se limita a anunciar políticas de "austeridad", justificándose en que la recaudación "seguirá cayendo", pero sin ofrecer una defensa activa de los recursos que le pertenecen a la provincia.



El contraste en el Congreso



La pasividad del Ejecutivo provincial quedó expuesta tras la reciente intervención del diputado nacional Jorge "Gato" Fernández (Primero San Luis). Durante la visita de Manuel Adorni al Congreso, el legislador peronista fue quien le exigió precisiones al Gobierno nacional. Fernández denunció una pérdida de más de 17.700 millones de dólares en transferencias federales en los últimos 26 meses e interpeló directamente al funcionario: "¿El gobierno piensa compensar esta caída con medidas de fondo o equitativas?".



Gestión de fotos, no de recursos



Mientras la oposición reclama por el federalismo fiscal, el Gobernador Poggi mantiene un silencio que aturde. A pesar de sus viajes (o de sus funcionarios) a la Casa Rosada en busca de una foto con el Presidente, no se conoce un solo reclamo formal o firme por la restitución de los fondos que el Ejecutivo nacional recortó.



La provincia se encuentra en una encrucijada: por un lado, los datos técnicos confirman que los recursos están un 11% por debajo de los niveles normales de la última década; por el otro, una conducción política que prioriza el alineamiento político antes que la gestión para defender la economía de los puntanos.

