Un rey con dos cinturones: batacazo del "Terrible" Flores en Las Vegas

El boxeador misionero Ismael "Terrible" Flores dio un golpe de autoridad en Las Vegas y silenciando pronósticos venció al mexicano Isacc Lucero.

Deportv destacó que en el icónico T-Mobile Arena, el púgil misionero se impuso por decisión de los jueces ante el hasta entonces invicto mexicano Isaac "Puro México" Lucero.

Este triunfo no solo marca un salto de calidad en su carrera, sino que también le otorga el título norteamericano OMB superwelter.

A sus 27 años, Flores, campeón iberoamericano de la AMB, mostró un dominio estratégico y una pegada contundente que desarticularon la racha imbatible de su oponente. Una actuación sólida que lo proyecta.

Con esta victoria, "El Terrible" extiende su impresionante racha a ocho triunfos consecutivos.

Su récord ahora asciende a 18 victorias (12 por nocaut), una derrota y un combate sin decisión.

El sábado 2 de mayo de 2026 quedará como una fecha para el recuerdo del boxeo nacional.

Análisis de un especialista: espacio "Sparring Mundial"

"Tantas veces criticado el boxeo argentino y nuevamente un púgil de nuestro país le gana a un mexicano. Es cierto, no es un mexicano clase A, pero sí se trataba de un mexicano que venía invicto, con una carrera prometedora en los Estados Unidos. Y, este argentino, que le avisaron dos semanas antes, que vive en España y que tiene muy poco apoyo, se reveló ante todo-- ante toda la adversidad y demostró con mucha guapeza, con mucho corazón y con una muy buena técnica que el boxeo argentino no está muerto"

Fuentes. Deportv y radioconlaracordoba