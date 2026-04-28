Boca se quedó sin invicto ante Cruzeiro

Con un jugador menos por la expulsión en el primer tiempo de Adam Bareiro, Boca no pudo aguantar y tras una seguidilla de 14 partidos sin ser derrotado, este martes, perdió ante el Cruzeiro de Belo Horizonte por 1 a 0, por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro se jugó en el estadio Mineirão.

A los 37 minutos del segundo tiempo, un excelente pase filtrado por derecha del mediocampista Matheus Pereira habilitó el desborde de Jorge, que puso un efectivo centro atrás para que el colombiano Neiser Villarreal empuje la pelota al gol.

El encuentro que fue muy luchado y caliente, el “xeneize” no pudo soportar la presión de Cruzeiro, que hizo méritos para justificar el triunfo que pudo ser más amplio, pero cuando restaban dos para el final, el arquero Brey le ganó un mano a mano a Villarreal.

A pesar de la derrota, el equipo que dirige Claudio Úbeda se mantiene en el primer puesto del grupo con seis unidades, aunque el local llegó a la misma cantidad de unidades y escolta la zona, con dos goles de desventaja en la diferencia de gol.

En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Barcelona de Ecuador, el martes 5 de mayo a las 21:00, mientras que el elenco brasileño será visitante de la Universidad Católica de Chile el miércoles 6, desde las 23:00.

El primer acercamiento fue del local, a los dos minutos, con un derechazo bajo y cruzado del extremo Keny Arroyo, luego de quedarse con un rebote en las inmediaciones del área, que no pasó lejos del poste derecho del arquero Leandro Brey.

El propio Arroyo generó peligro nuevamente a los 38 minutos, mediante un tiro libre a varios metros del área en el que intentó un disparo seco al primer palo, que llevaba mucha potencia aunque se fue desviado.

Boca se quedó con un hombre menos en tiempo cumplido de la primera parte, por una doble amonestación luego de reiteradas infracciones del delantero Adam Bareiro, siendo la última un manotazo en la cara del extremo Christian mientras intentaba controlar la pelota de espaldas.

La primera llegada del complemento fue del equipo brasileño, a los 17 minutos, con un córner que habilitó el cabezazo del defensor Fabricio Bruno, quien se deshizo de su marca y cargó contra el área, aunque definió muy desviado por el poste derecho de Brey.

Cuando iban 27 minutos del segundo tiempo, el desequilibrante Keny Arroyo recibió por el costado derecho, salió para la pierna zurda y remató desde el vértice del área, con un tiro que agarró efecto, se cerró por detrás del vuelo del arquero del “Xeneize” y pasó muy cerca del segundo palo.

El conjunto local volvió a llegar a los 34 minutos, mediante un tiro bajo y al primer palo del delantero Kaio Jorge, a pocos metros del arco, que Brey pudo detener con la pierna izquierda, bien posicionado y rápido de reflejos.

Pero en 37 minutos del segundo tiempo, Neiser Villarreal venció la resistencia de Brey.

El partido, que ya contaba con un ambiente tenso durante todo el segundo tiempo, terminó en un breve enfrentamiento entre ambos planteles, que no pasó a mayores.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo D.

Fecha 3.

Cruzeiro (Brasil) 0 - 1 Boca.

Estadio: Mineirão.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Cruzeiro: Otavio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki Bruno; Gerson, Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Gol en el segundo tiempo: 37m. Neiser Villarreal (C).

Incidencia en el primer tiempo: 45m. Adam Bareiro expulsado (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Kaua Moraes por Fagner (C); 17m. Jorge Figal por Tomás Aranda (B) y Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel (B); 30m. Bruno Rodríguez por Lucas Romero (C) y Neiser Villarreal por Keny Arroyo (C); 43m. Matheus Henrique por Kaio Jorge (C).

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