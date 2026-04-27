Un joven deportista de Naschel murió en Honduras

Una nueva muerte de un joven entristeció y enlutó al Valle del Conlara. Se trata del fallecimiento del deportista Brayan “Tato” Alexis Torres, oriundo de Naschel y que perdió la vida en un accidente automovilístico en Honduras.

El puntano estaba en Tegucigalpa porque participaba de un campeonato de pádel, una de las disciplinas deportivas que eran su pasión y en la que se destacaba. La otra, el futbol.

Precisamente, el Club Naschel Unidos que lo vio crecer en el deporte, comunicó la muerte de “Tato” Torres “quien supo vestir y defender nuestros colores con compromiso, respeto y una gran pasión por el fútbol.

Durante su paso por la institución, dejó una huella imborrable no solo por su desempeño dentro del campo de juego, sino también por su calidad humana, siendo un compañero solidario y una persona muy querida por todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él”.

El Club Atlético Concarán también despidió con dolor al deportista. “Gracias ‘Tato’. ¡Siempre serás parte de nuestra historia!”.

El portal Naschel Noticias destacó que Torres desarrollaba una carrera deportiva en el pádel a nivel internacional. Apuntó que había sido campeón en México, y que alcanzó el primer puesto en el ranking de Panamá. En el 2025, se radicó en Honduras para desarrollar desde allí su trayectoria.

Por su parte, la Intendencia de Naschel suspendió las actividades en el Polideportivo Municipal en adhesión al duelo por la muerte de "Tato" Torres.

El hecho trágico

“Tato” Torres murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito que ocurrió en Tegucigalpa.



Sucedió este lunes a la madrugada, en una zona identificada como el anillo periférico de la capital hondureña, a la altura de la colonia Villas del Sol.



Torres iba como acompañante en una camioneta que, por causas que se investigan, colisionó contra la parte trasera de un camión.



A raíz del fuerte impacto, el joven de 27 años falleció en el lugar del impacto.



Se informó que las autoridades hondureñas, continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.