Pequeña obra en la ruta N°1: “Parece una tomada de pelo”

El diputado provincial Walter Pollo reaccionó de manera sorpresiva al informarse de “la pobreza de la obra” que la administración del gobernador Claudio Poggi hará en la ruta provincial N°1. Solo abarcará el acceso a Merlo, cuando el proyecto original se extendía a lo largo del Corredor de los Comechingones.

Carpinteria, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca y Pagagayos, eran entre otros los pueblos y parajes que resultaban beneficiados con la iniciativa que el propio gobierno poggista paralizó allá en el 2023 y que ahora solo se reduce a una porción de 2000 metros que costarán 10 mil millones de pesos contra casi 20.000 metros del proyecto madre, valuados en 28 mil millones de pesos.

“Hay una mezcla de gracia e indignación por el lanzamiento que el miércoles había anticipado en las redes sociales el ministro Juan Álvarez Pinto”, sostuvo Pollo que desde que inició su mandato como legislador por Junín viene reclamando por la ruta provincial N° 1, que necesita con urgencia en toda su extensión la ejecución de un proyecto integral de modernización acorde al crecimiento de la región y para contrarrestar la inseguridad vial, que es motivo de permanente preocupación.

Sin embargo, la obra que anunció el gobernador Poggi fue considerada como una muestra a la mezquindad y a la discriminación. Solo apunta a refuncionalizar el tramo que va desde la rotonda de ingreso a Merlo y hasta el hotel Haward Jhonson. El resto, queda en el olvido.

La comparación inevitable con el proyecto original de mejoramiento de esta ruta turística que se licitó y frenó en el 2023, provocó que brotaran esas sensaciones, y, que Pollo las graficara en la expresión: “Parece una tomada de pelo!!!”.

Otro aspecto que le generó bronca y rechazo a Pollo fue que el intendente (de licencia) y actual ministro Álvarez Pinto la presentara en su anticipo como la obra “más grande y ambiciosa obra de toda la provincia”.

“¡Solo 2000 metros!!! ¡No llegan a completar el ejido urbano de Merlo!!! Una tomada de pelo más, y ¿van…??? Además, parece que sólo le interesan los votos de Merlo”, sostuvo Pollo, que además consideró a “Álvarez Pinto miente cuando dice que en el 2023 recibieron la provincia con déficit, cuando en la Legislatura se comprobó todo lo contrario, que había dinero para hacer todas las obras y menos aún desdoblar los sueldos de los trabajadores. Siguen mintiendo y vendiendo espejitos de colores”.

Un ambicioso proyecto que beneficiaba a Junín y Chacabuco

La megaobra de la Autovía en la Ruta Provincial N° 1 que se anunció, licitó y adjudicó en el 2023, iba a conectar a Merlo con gran parte de las localidades del Corredor de los Comechingones.

No se ejecutó por las trabas judiciales que interpuso el poggismo. El monto que se había destinado era de unos $28.000 millones.

✔️La autovía proyectada se iba a construir desde la intersección con avenida del Sol hasta empalmar con la isleta central de la rotonda ubicada en el acceso principal a Cortaderas y Villa Elena.

✔️Todo en una longitud aproximada de 19 mil metros.

✔️Entre avenida del Sol y Cerro Blanco, la ruta debía repavimentarse junto a toda la calle de circulación de la rotonda. Antes del trabajo de repavimentación, se tenía que hacer el fresado, baceho y sellado de fisuras.

✔️Se iban a ensanchar las calzadas a un ancho total de 6,70 metros más un carril adicional de 2,50 metros, destinado a ciclovía, delimitado por separador físico tipo vial, con cordón cuneta al final de esta y cantero central con las mismas características y dimensiones del existente.

✔️Construcción de dos intersecciones giratorias de hormigón en el encuentro con Carlos Gardel y Los Ciruelos.

✔️Obras de iluminación con tecnología LED



✔️Extensión de las alcantarillas transversales existentes y se iban a colocar laterales nuevas en los puntos de conexión entre la calzada principal y las colectoras a construir donde resultara necesario para el acceso a propiedades.



✔️Entre otras medidas, se iba a semaforizar completamente la intersección con boulevard El Ceibo, tanto en autovías como colectoras.



✔️A la altura de la Universidad Nacional de los Comechingones, se estipulaba la construcción de dos dársenas de estacionamiento para colectivos con refugio inteligente en ambas márgenes de la ruta y además se reacondicionaría la vereda peatonal existente desde el Hospital Madre Catalina Rodríguez hasta la universidad.

✔️Repavimentación de la rotonda de ingreso a las rutas N° 1 y N° 5

Lo acotada ahora que anunciaron

✔️ Una inversión de más de $10.000 millones.

✔️ Un plazo de ejecución de 9 meses.

✔️ Refuncionalización integral del ingreso en la intersección de las rutas provinciales N° 1 y N° 5.

✔️ Repavimentación completa del boulevard, ampliación de calzadas y banquinas, nuevas colectoras y duplicación de aproximadamente 1,25 km de calzada para conformar una autovía moderna.

✔️ Dos nuevas rotondas semaforizadas en puntos estratégicos.

✔️ Puesta en valor de la iluminación existente e incorporación de nuevo alumbrado público en todo el corredor.

✔️ Construcción de un canal colector pluvial que solucionará de forma definitiva la acumulación de agua durante las lluvias.