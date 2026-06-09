Vecinos de la Costa Comechingones exigen obras urgentes en la Ruta 1

Los habitantes de la Costa de los Comechingones han vuelto a alzar la voz para visibilizar una problemática que lleva años sin resolverse. A través de una intensa campaña en redes sociales, la comunidad reactivó el pedido de intervención inmediata sobre la Ruta Provincial N° 1, un eje vial clave que une a Villa de Merlo con las localidades vecinas y que hoy presenta un estado alarmante.



La inquietud de los usuarios no es nueva. Ya a mediados de 2025, una movilización similar logró cosechar unas 2.000 firmas para exigir el ensanche del asfalto, tareas de bacheo y una demarcación vial adecuada.



Sin embargo, ante la falta de respuestas gubernamentales y soluciones definitivas, los conductores denuncian que transitar por este corredor se ha vuelto una actividad de alto riesgo debido a los pozos, la escasa visibilidad y el abandono general de la infraestructura.



Lejos de ser una simple vía turística, la Ruta 1 es la columna vertebral de la región. Miles de personas dependen de ella diariamente para cumplir con sus obligaciones laborales, asistir a centros educativos o acceder a turnos médicos.



La falta de mantenimiento afecta directamente la calidad de vida de los residentes y dinamita la seguridad vial, un factor crítico si se tienen en cuenta los múltiples accidentes —algunos de ellos fatales— que ya se han registrado en la zona.



Ante el silencio oficial, las plataformas digitales se han transformado otra vez en el canal elegido para canalizar el descontento generalizado. El pedido de la comunidad sigue siendo el mismo que hace un año: que el Estado provincial asuma la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas y seguras de circulación en una de las trazas más estratégicas del circuito turístico puntano.