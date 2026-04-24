Ruta 1, al límite: la desidia estatal que convierte el asfalto en una trampa mortal

La Ruta Provincial 1, columna vertebral que une las localidades de la Costa de los Comechingones hasta La Punilla, ha dejado de ser una vía de comunicación para transformarse en un escenario de peligro constante.



Lo que tendría que ser un corredor turístico y productivo modelo, hoy muestra un estado de abandono feroz, marcado por baches, falta de iluminación y una señalización deficiente que, combinada con el intenso tráfico, conforma una combinación letal para vecinos y visitantes.



La situación no es nueva, pero la indignación crece al observar que las soluciones estuvieron a solo una firma de distancia. Existía un plan integral de refuncionalización que contemplaba transformar la realidad vial de la región. Sin embargo, tras la asunción de Claudio Poggi, la megaobra fue paralizada por completo, dejando a los habitantes de Merlo, Carpintería, Los Molles y Cortaderas a merced de una ruta que no perdona errores.



Un proyecto ambicioso convertido en archivo



De acuerdo a información técnica a la que accedió El Diario, la obra que hoy yace en los escritorios oficiales no era un simple bacheo. Se trataba de una intervención estructural que incluía la construcción de una autovía con doble vía hasta Cortaderas, cubriendo una longitud de aproximadamente 19 mil metros.



Según los pliegos técnicos, la obra contemplaba:



Rotondas estratégicas: Se proyectaban intersecciones giratorias clave en puntos críticos como las calles Carlos Gardel y Los Ciruelos en Merlo, además de retornos en El Laurel, Cuesta del Cerro y La Granadilla.



Seguridad para el peatón: La construcción de 7 pasarelas peatonales en zonas de alto riesgo, como el Hospital Madre Catalina Rodríguez y la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC).



Modernización: Ensanche de calzadas, construcción de colectoras con cordón cuneta, ciclovías con separadores físicos y un sistema de iluminación LED integral que cubría incluso las zonas de hoteles y accesos secundarios.



Hoy, nada de eso existe. En lugar de rotondas de hormigón, hay maniobras temerarias; en lugar de luminarias modernas, hay oscuridad; y en lugar de colectoras seguras, hay banquinas desastrosas.



Promesas incumplidas y la "excusa" del gas



En abril del año pasado, el gobernador Poggi intentó calmar los reclamos vecinales anunciando "mejoras" para la ruta. Sin embargo, estas intervenciones distaban mucho de la obra de envergadura necesaria para el caudal de tránsito actual. En aquel entonces, el Ejecutivo supeditó el inicio de los trabajos viales a la conclusión de las obras de gas en la región.



Un año después, el silencio oficial es total. No hay movimientos de suelos, no hay licitaciones vigentes y, lo que es más grave, no hay respuestas ante la siniestralidad vial que no da tregua. De hecho, en marzo de este año, durante una visita a Merlo, Poggi remarcó que "el clima de época no da para obras viales importantes", desestimando toda ilusión de progreso.



La Ruta 1 se cobra incidentes, y lo que los vecinos denominan "la trampa mortal" sigue reafirmando vigencia ante la impericia estatal.



El reclamo de la comunidad



El crecimiento poblacional del Valle del Conlara ha desbordado la capacidad de la traza original. El pedido de una rotonda en la intersección con Carlos Gardel es apenas la punta del iceberg de una necesidad colectiva.



Mientras el Gobierno Provincial mantiene el freno de mano sobre la inversión pública en infraestructura vial, los usuarios de la Ruta 1 siguen transitando entre el deterioro y el riesgo.



La pregunta que circula en cada localidad de la Costa es la misma: ¿Cuántos accidentes más deben ocurrir para que la seguridad vial sea, finalmente, una prioridad de Estado?