Allanaron una casa en Donovan pero el agresor se escapó

Un violento episodio ocurrido el domingo por la noche dejó a un hombre luchando por su vida en el Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo". La víctima fue atacada salvajemente a puñaladas y golpes en su propia vivienda, ubicada sobre la calle Intendente Celi al 2100, y el principal sospechoso logró escapar tras un frustrado operativo policial.



El hecho se registró alrededor de las 22:30 en medio de una reunión familiar. Según las actuaciones policiales, un hombre que se encontraba de visita en el lugar arremetió de forma imprevista contra el dueño de casa.



Tras propinarle una brutal golpiza y asestarle múltiples puñaladas, el agresor le robó varias pertenencias y se dio a la fuga. Fue la pareja de la víctima quien lo encontró tendido en el piso en medio de un charco de sangre y dio aviso inmediato a las autoridades.



Personal del Sempro trasladó al herido de urgencia. El paciente presenta fracturas de pómulo y mandíbula, heridas cortantes en diversas partes del cuerpo, pérdida de piezas dentales y graves lesiones craneales. Actualmente permanece con asistencia respiratoria mecánica a la espera de una cirugía de alto riesgo.



En el marco de la causa, la Justicia ordenó un rápido allanamiento en una vivienda de Donovan, señalada como el posible aguantadero del atacante. Si bien los efectivos de la Comisaría Cuarta revisaron minuciosamente el domicilio, el sospechoso ya no se encontraba allí.



La policía montó un intenso operativo de búsqueda para dar con el prófugo, mientras la investigación avanza a contrarreloj con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios clave a los testigos del hecho.

