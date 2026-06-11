¿Le mostrará el mapa del delito?: la incómoda pregunta ante la llegada de Monteoliva

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, arriba al aeropuerto local en medio de un clima de extrema tensión social. El motivo oficial de su visita, según trascendió, es protocolar y de gestión. En el lugar es esperada por su par provincial, Nancy Sosa.



Sin embargo, más allá de las fotos oficiales, los discursos y los cortes de cinta que se aguardan (trascendió que inaugurarán obras en Desaguadero), la pregunta que resuena con fuerza en todo el arco político y social es una sola: ¿Se atreverá la ministra Nancy Sosa a mostrarle el mapa real del delito de la provincia?



San Luis atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. La delincuencia ha perforado todos los límites tolerables: el avance de la droga, los consumos problemáticos, los robos a mano armada, los arrebatos y la violencia callejera ya son moneda corriente.



Ante esto, la ciudadanía percibe una alarmante falta de acción por parte del Gobierno de Claudio Poggi, sumado al malestar de una fuerza policial que debe combatir el delito con recursos escasos y sueldos severamente devaluados.



El respaldo de Abdala



Para sumar contexto a este desembarco, el senador nacional Bartolomé Abdala (LLA) expresó su beneplácito por la llegada de las autoridades nacionales, aunque sus declaraciones exponen un fuerte contraste entre los indicadores macro y el día a día de los puntanos:



“La seguridad de los argentinos constituye una prioridad central y un eje fundamental para todos los que integramos el Gobierno del presidente Javier Milei. Como reflejo de este compromiso, el Índice de Paz Global 2025 ha destacado a la Argentina por ser el país más seguro de América Latina”, señaló el legislador.



Respecto a la obra de la jornada, Abdala detalló: “Mañana se llevará a cabo la inauguración del Centro de Monitoreo Unificado entre nuestra provincia y Mendoza. He recibido la atenta invitación por parte de la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, pero compromisos indelegables como Presidente Provisional del Senado me impiden estar presente”.



Finalmente, concluyó que esta obra es “una muestra clara de que el Gobierno Nacional mantiene un compromiso firme para brindar mayor tranquilidad y resguardo a todos los sanluiseños”.



La realidad en las calles: barrios rehenes y comerciantes "podridos"



Mientras los funcionarios se preparan para el acto, los datos que nutren el verdadero "mapa del delito" provienen del hartazgo de los vecinos, quienes aseguran que las denuncias al 911 quedan registradas pero no se traducen en patrullaje.



Villa Mercedes (Barrio San José): Los vecinos enviaron una desesperada carta a la ministra Nancy Sosa y a las cúpulas policiales. Aseguran que los delincuentes "se adueñaron de las calles" y les arrebataron costumbres tan puntanas como tomar mate en la puerta. Los casos se multiplican: una familia sufrió el vaciamiento de su casa mientras estaba en un cumpleaños, y un joven fue atacado con extrema violencia por motochorros en Guayaquil y Uruguay para robarle la bicicleta. El reclamo también llegó al municipio por falta de luminarias y terrenos usurpados, obteniendo como única respuesta "un par de focos cambiados" por una cuadrilla que jamás volvió.



Comerciantes en pie de guerra: En la misma ciudad, el grito de furia de Valeria Lerín, dueña de “La Feria Mercedina”, se volvió viral en las redes y expuso el quiebre emocional de los laburantes: "Estoy podrida. Estoy harta, porque lo poco o mucho que tengo me lo gano trabajando... Vayan a laburar o métanlos en cana a los que roban". Su caso no es aislado: locales como "Sr. Arepa" sufrieron destrozos totales en sus vidrieras, la panadería "Pane E Piu" fue vaciada en tres minutos y otros comercios céntricos denuncian una auténtica "zona liberada".



San Luis Capital (Mirador del Portezuelo): El temor llegó en forma de carta abierta al despacho del gobernador Claudio Poggi. Erika Robles, vecina de la zona, describió cómo el sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla de robos a estudiantes, comercios y trabajadores. El detonante fue el reciente ataque a un adolescente perseguido por una camioneta blanca. "Una motocicleta puede reemplazarse... pero cuando sentimos que nuestros hijos están en riesgo, el miedo adquiere otra dimensión. No queremos esperar una tragedia", advirtió de manera tajante.



Un mapa que no se puede ocultar



Las alarmas comunitarias ya no dan abasto y las respuestas estatales no llegan. El mapa del delito de San Luis no es una abstracción estadística; está pintado con las cámaras de seguridad que los comerciantes suben a las redes para cuidarse entre sí y con las firmas de los vecinos que exigen el derecho elemental a la vida.



Hoy, las dos ministras se verán las caras en el aeropuerto. Resta ver si la gestión provincial decidirá maquillar la realidad con el protocolo de las inauguraciones o si, por fin, pondrá sobre la mesa la cruda y urgente realidad que sufren los ciudadanos.

