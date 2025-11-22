Cambios en el Gabinete: Monteoliva y Presti reemplazarán a Bullrich y Petri

Alejandra Monteoliva asumirá en reemplazo de Patricia Bullrich. Carlos Alberto Presti tomará el lugar de Luis Petri. Foto: LT7 Noticias.

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente.



El mandatario nacional formalizó la salida de Bullrich y Petri antes de que ambos asuman en el Senado y la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre.



"La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional", sostuvo el comunicado oficial.



Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo”.

