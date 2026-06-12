Corea del Sur empezó firme y venció 2 a 1 a Chequia

El segundo partido de la Copa del Mundo terminó con victoria para Corea del Sur por 2 a 1 sobre Chequia, el equipo europeo que volvió a la competencia después de 20 años.

Con todos los goles convertidos en el segundo tiempo, los dos equipos brindaron un partido vibrante que completó la primera fecha del grupo A. Por la misma zona, temprano, México le había ganado 2 a 0 a Sudáfrica.

Tras un primer tiempo muy aburrido y con pocas alternancias de peligro, en el complemento Chequia abrió el marcador a través de su capitán Ladislav Krejci, quien aprovechó un centro mandado desde un lateral y con la cabeza puso en 1 a 0.

Apenas siete minutos más tarde -a los 21 del segundo tiempo- Corea materializó por fin las numerosas llegadas que había tenido y marcó el 1 a 1 por medio de In-Beom Hwang.





El marcador se cerró con un golazo de Hyeon-Gyu que le dio a Corea su victoria y la posibilidad de enfrentarse en la próxima fecha a México con la misma cantidad de puntos.