Marcos Senesi es el principal candidato para reemplazar a Balerdi

La lesión de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a moverse rápido y Marcos Senesi aparece como el principal candidato para reemplazarlo en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento de la Selección y quedó desafectado de la nómina mundialista, por lo que el cuerpo técnico deberá elegir a su sustituto entre los futbolistas que integraban la prelista de 55 jugadores.

En ese escenario, Senesi corre con ventaja por su presente en la Premier League, donde viene de una muy buena temporada en el Bournemouth, y porque ya formaba parte del radar de Scaloni antes del corte definitivo de la lista.

El defensor surgido en San Lorenzo había quedado afuera de la nómina de 26 justamente en la pulseada con Balerdi, quien fue elegido como alternativa natural para Cristian Romero como primer marcador central. Sin embargo, la lesión del zaguero del Olympique de Marsella reabrió la puerta para el futbolista de 27 años.

Además de Senesi, los otros zagueros que aparecen como opciones dentro de la prelista son Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo, aunque ninguno parece tener, al menos en la previa, el mismo consenso deportivo que el actual defensor del Bournemouth.

Scaloni también podría evaluar una variante táctica y convocar a un lateral, con Marcos Acuña como una alternativa posible, lo que permitiría correr a Facundo Medina como opción de zaga. De todos modos, la prioridad del cuerpo técnico sería sumar otro marcador central.