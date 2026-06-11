Docentes de la UNSL rechazan el acuerdo salarial y ratifican un paro total

Docentes autoconvocados y gremios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) rechazaron firmemente el reciente acuerdo salarial firmado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sindicatos mayoritarios y el Gobierno Nacional. En respuesta, las bases ratificaron la continuidad del plan de lucha en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.



El entendimiento oficial contempla una recomposición inicial del 21,33% para junio, alcanzando un 24,33% total escalonado hacia octubre. Sin embargo, los sectores en protesta califican la medida como un "arreglo de cúpula" insuficiente que consolida una pérdida del poder adquisitivo superior al 43% frente a la inflación acumulada, representando menos de la mitad de lo adeudado para equiparar la devaluación de sus haberes.



Ante este panorama, los manifestantes demandan la aplicación estricta y plena de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, norma que actualmente se encuentra bajo disputa legal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Como medida de fuerza, se ratificó la convocatoria a un paro total de actividades del 16 al 20 de junio, en sintonía con federaciones nacionales como la CONADU Histórica. Cabe destacar que el Consejo Superior de la UNSL ya había declarado previamente, y por unanimidad, la emergencia salarial y presupuestaria, reflejando la gravedad de la crisis que atraviesan los trabajadores de la educación superior.