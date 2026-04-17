Tormentas solares: la investigación puntana que busca predecir el clima espacial

Leonardo Di Lorenzo es el único referente académico que investiga el sol y uno de los pocos que se dedican a este campo en el país. Foto: FMN-UNSL.

El Sol no es un astro pasivo, sino una estrella con actividad permanente que se mantiene en un equilibrio entre la gravedad y la fusión nuclear. Uno de sus fenómenos más significativos son las Eyecciones Coronales de Masa (ECM), enormes burbujas de plasma y campos magnéticos que son expulsadas hacia el espacio interplanetario.



Leonardo Di Lorenzo, investigador de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), recientemente obtuvo su doctorado con un estudio centrado en las eyecciones de tipo Streamer Blowout, convirtiéndose en el único científico en San Luis dedicado a esta rama de la física solar.

Leonardo Di Lorenzo. Foto: FMN-UNSL.



El plasma y la dinámica solar



Para comprender estas eyecciones es fundamental conocer el estado de la materia que compone al Sol: el plasma. En este medio de partículas con carga eléctrica y extrema conductividad, los campos magnéticos juegan un rol crucial.



Según explica Di Lorenzo, durante los picos de actividad solar, la configuración magnética de la estrella se deforma y sus líneas de campo se estrangulan hasta cortarse y reconectarse. En ese proceso se libera una cantidad masiva de energía y materia.

Leonardo Di Lorenzo, un referente clave en la UNSL. Foto: FMN-UNSL.



Las ECM del tipo Streamer Blowout son particularmente complejas de analizar debido a que son lentas y no dejan rastros visibles en la fotosfera, lo que dificulta su detección temprana a pesar de su capacidad para generar tormentas geomagnéticas al llegar a la Tierra.



La Tierra y su escudo protector



Nuestro planeta cuenta con la magnetósfera, una capa protectora que desvía la mayor parte del plasma solar y evita que impacte directamente con la atmósfera. Este escudo no solo permite la vida, sino que captura partículas en los cinturones de Van Allen, produciendo las conocidas auroras polares.

Leonardo Di Lorenzo, el único investigador puntano que estudia aspectos sobre el sol. Foto. FMN-UNSL.



Sin embargo, Di Lorenzo advierte que, ante eventos de gran intensidad, la tecnología terrestre es vulnerable. Las ECM pueden inutilizar componentes eléctricos de satélites, interferir con las señales de GPS, dañar paneles solares y provocar sobrecargas en las líneas de alta tensión que podrían quemar transformadores.



Meteorología espacial y viajes interplanetarios



El campo de la meteorología espacial busca desarrollar modelos predictivos para anticipar estos eventos y mitigar sus daños. La investigación cobra mayor relevancia frente a los proyectos de misiones tripuladas a Marte, donde los astronautas no contarán con la protección del campo magnético terrestre.



En el espacio profundo, una eyección intensa representa un riesgo biológico directo, capaz de afectar el ADN humano y comprometer la salud de los viajeros. Con este trabajo, San Luis se posiciona en la vanguardia de un área científica que recién comenzó a desarrollarse con datos satelitales en la década de los setenta y que promete ser vital para el futuro tecnológico y la exploración espacial.

FMN-UNSL/Redacción.

