Impasse en el reclamo de las familias de "La Vecindad"

En el barrio La Vecindad están expectantes para que el Gobierno provincial empiece a cumplir con la nueva promesa que le hicieron a los fines de contar pronto con el servicio de electricidad en las viviendas.

Tras el acampe que el martes hicieron en la ex Colonia Hogar, “en una reunión que tuvimos con el ministro de Desarrollo Humano Gustavo Bertolini nos aseguró que el dinero está, que está todo presupuestado y prometió acciones inmediatas”, reveló Gustavo Carrera, el presidente de la vecinal.

El dirigente, junto a otros vecinos, mantuvo ese diálogo con el funcionario, que sigue en funciones pese al masivo pedido de renuncias en el gabinete. Les dijo que se quedaran tranquilos, que estaba calculado el monto de la obra que es de alrededor de 140 millones de pesos.

Ante esta promesa de respuesta inmediata, las casi 140 familias que residen en La Vecindad (en el ex predio de la Aduana), decidieron esperar hasta el viernes y ahora la atención está puesta en saber si es cierto lo que les manifestó Bertolini, que estaba acompañado por el director de Barrios Populares, Juan Carbonari.

“La promesa de solución la dio ante todo el grupo que asistió a la reunión y de igual modo se comprometió a ocuparse de los problemas de falta de red cloacal y agua potable que tiene la barriada. Aseguró que, si no se ocupaba la Municipalidad, lo iba a hacer el Ministerio de Desarrollo Humano”, confió Carrera.

Precisamente los servicios municipales son otras de las carencias que tienen estas familias que necesitan de manera urgente estas obras. “Queremos que nos ayuden, que nos conecten la luz, el agua y las cloacas. También que pase el recolector de basura. Siempre hemos aclarado que queremos tener y pagar por todos estos servicios como los tienen miles de familias. Y, vivir dignamente”.