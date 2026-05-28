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Otro invierno sin luz

“La Vecindad”: las familias denunciaron promesas incumplidas y abandono del Estado

Los vecinos acusaron al gobierno provincial y al Municipio de San Luis de abandonarlos pese a notas, reuniones y compromisos. “Nos mintieron otra vez”, cuestionaron. 

Por redacción
| Hace 1 hora

En el Barrio “La Vecindad”, en la ciudad de San Luis, no hay discursos que tapen la oscuridad. Las más de 130 familias viven sin acceso al servicio eléctrico y este miércoles volvieron a decir basta.

 

“Estamos reclamando un derecho humano fundamental, no privilegios ni regalos”. Esta expresión apunta directo a lo que ven como una mala gestión y un patrón repetido: promesas que se anuncian y nunca se cumplen.

 

 

El invierno que agrava todo 

 

Sin luz no hay calefacción, los chicos no pueden estudiar bien, los alimentos y medicamentos no se conservan. “El frío entra en las casas. Vivimos con miedo, con bronca y con una angustia que parece no importarle a nadie”, expresaron los vecinos.

 

La situación ya los llevó al límite el año pasado, cuando acamparon frente a Casa de Gobierno para ser escuchados. Pasaron días bajo el frío y la indiferencia. Dicen que ahí recibieron promesas de solución. Promesas que, no dudan en señalar, "quedaron en nada".

 

“Nos hicieron creer que esta vez sí iban a cumplir. Pero pasó el tiempo y nunca hicieron nada. Otra vez nos mintieron. Otra vez jugaron con la necesidad de las familias humildes”, cuestionaron con mucha indignación.

 

 

Papeles que no se traducen en hechos 

 

La crítica a la gestión queda expuesta en el propio expediente administrativo. El 3 de julio de 2025, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín, envió una nota a EDESAL autorizando el ingreso al barrio para tareas de mantenimiento y reparación.

 

Antes, en febrero de 2024, los vecinos habían pedido ayuda formal al intendente Gastón Hissa por la falta de servicios básicos. Y el 26 de junio de 2025, la intendencia municipal volvió a dirigirse a la empresa pidiendo intervención en el barrio ubicado entre Catamarca y Chacho Peñaloza.

 

 

En esa reunión, Hissa se comprometió a ayudar a regularizar la situación. Nada de eso se concretó.

 

Para los vecinos, la secuencia muestra la falta de cumplimiento de promesas y la ausencia de una gestión que resuelva lo urgente.

 

“Sentimos que nos castigan por ser un barrio popular y vulnerable. Nos tienen marginados porque somos pobres. Porque creen que nos vamos a cansar de reclamar. Pero se equivocan”, afirmaron.

 

 

El reclamo final 

 

“No vamos a naturalizar vivir sin luz. No vamos a aceptar que en pleno 2026 haya familias abandonadas por el Estado mientras siguen acumulándose promesas vacías”.

 

Las familias solicitan respuestas inmediatas y no dudan en acusar al gobierno provincial “de mirar para otro lado” mientras la política habitacional se anuncia en los discursos, pero no llega a los más necesitados.

 

“La dignidad no puede seguir esperando. El abandono también es violencia. Y, el silencio del Estado duele todos los días”, reflexionaron y fustigaron con dolor.

 

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