Escándalo en San Luis por el excesivo monto que Hissa pagó por camiones compactadores

Hissa pagó $181 millones cada camión en junio del 2025. Postiguillo, por el mismo camión, invirtió $178.920.000 en 2026. Foto: Municipalidad de San Luis/redes sociales Miguel Postiguillo.

La reciente adquisición de equipamiento de higiene urbana por parte de la gestión de Gastón Hissa en la Municipalidad de San Luis quedó bajo la lupa tras revelarse una polémica diferencia de costos en comparación con otras localidades.



El caso testigo se remonta a junio de 2025, cuando el Municipio capitalino adjudicó a la firma FICAMEN S.A. la compra de dos camiones compactadores IVECO Tector EVO 170E28 por un total de $362.000.000, lo que representó un valor de $181 millones por unidad, según consta en el decreto N° 0502 y el expediente I-02140185-2025.



La controversia estalló esta semana al contrastar esa operación con una compra similar realizada por el municipio de Santa Rosa del Conlara. Su intendente, Miguel Postiguillo, difundió las facturas de la adquisición de un camión VW con caja compactadora por $178.920.000.



Lo que vuelve inviable el argumento oficial de la capital no es solo el menor valor nominal, sino el contexto temporal: Santa Rosa realizó la transacción en 2026, debiendo absorber más del 30% de inflación acumulada desde mediados del año anterior. En términos reales, un municipio con menos recursos logró un precio mucho más bajo que el que pagó Hissa de manera anticipada.



Esta diferencia de valores reactivó las alarmas en el Concejo Deliberante, donde los bloques opositores ya venían observando con preocupación un patrón de compras por encima de los precios de mercado, como ocurrió en su momento con contratos de limpieza otorgados a empresas ajenas al rubro.



Ante el anuncio de nuevas compras de equipamiento para la ciudad, la falta de explicaciones oficiales sobre el destino de estos fondos públicos alimenta las dudas sobre las condiciones en las que se realizarán las próximas licitaciones capitalinas.

Con información de El Mosquito Puntano.

