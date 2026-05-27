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Sesión ‘express' en Diputados: 5 minutos y sin leyes para tratar

La Cámara baja puntana sesionó apenas lo necesario para leer el orden del día. La ausencia de una diputada dejó trabado un proyecto de repudio al recorte de las Zonas Frías.

Por redacción
| Hace 1 hora

La Cámara de Diputados de San Luis tuvo este miércoles una de las sesiones más cortas que se recuerden: apenas cinco minutos de duración.

 

El motivo fue simple y determinante: no había despachos de comisión listos para tratar leyes de fondo. Sin proyectos con dictamen, la actividad legislativa quedó reducida a un trámite exprés.

 

En ese lapso los legisladores se limitaron a leer el orden del día y a escuchar algunas intervenciones breves ligadas a proyectos de declaración. Nada que implicara debate ni votación de fondo.

 

La clave estuvo en la ausencia de la diputada Marina Betiana Garro. Sin su presencia, no se pudo pedir el tratamiento sobre tablas de su proyecto de repudio contra el recorte del régimen de “Zonas Frías”.

 

Ese régimen sostiene el subsidio al gas y su posible eliminación genera fuerte preocupación en la provincia por el impacto en las tarifas durante el invierno.

 

La sesión terminó casi antes de empezar, dejando en evidencia el freno que sufre la agenda legislativa por la falta de trabajo previo en comisiones.

 

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