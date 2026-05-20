Cínico giro de Poggi: se desmarca de su tropa tras el fuerte malestar social

Cara de piedra. Poggi pasó de militar el ajuste a cuestionar a sus propios socios políticos. El nivel de hipocresía no tiene límites.

La política de San Luis asiste a un nuevo capítulo de pragmatismo extremo o, como prefieren llamarlo sus críticos, de cinismo absoluto. El gobernador Claudio Poggi ha vuelto a quedar en el centro de la escena tras un llamativo e inmediato cambio de postura respecto al proyecto que elimina la calificación de "zona fría" para la provincia, una medida que impactará de lleno y de forma negativa en las tarifas de gas de miles de familias sanluiseñas.



Lo que más sorprende a la opinión pública son dos factores clave. En primer lugar, la velocidad y soltura con la que Poggi altera su discurso según el termómetro de la calle. Mónica Becerra y Carlos Almena, dos legisladores de su riñón político a quienes él mismo promovió y respaldó, acompañaron la media sanción de la iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación.



Sin embargo, al registrar el enorme malestar y la presión de la gente contra el ajuste, el mandatario provincial no dudó en soltarles la mano públicamente para posicionarse, de la noche a la mañana, "del lado del pueblo".



Por otro lado, su dinámica de gestión parece estar cada vez más volcada al universo virtual. Al igual que lo hace su referente y padre político, el presidente Javier Milei, Poggi pasa una cantidad desproporcionada de tiempo en las redes sociales, utilizándolas como el principal canal para moldear su imagen y lanzar directivas.



"Esta media sanción afectará directamente el bolsillo de miles de familias sanluiseñas. Espero que, ahora que pasa al Senado, nuestros senadores de San Luis no acompañen este proyecto", expresó el gobernador a través de sus plataformas digitales.



Con este mensaje, Poggi intenta despegarse de las consecuencias del ajuste que sus propios dirigentes apadrinados ayudaron a convalidar, dejando en evidencia un marcado doble discurso guiado exclusivamente por la conveniencia política del momento.

