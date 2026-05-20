Lo acusan de abusar de ocho mujeres: empieza el juicio

El juicio oral contra Jonathan Raúl Andrada Villagra, de 34 años, comienza este jueves 21 de mayo en la Primera Circunscripción Judicial de San Luis. El acusado es juzgado por múltiples delitos graves cometidos en perjuicio de ocho mujeres entre 2014 y 2025. Las audiencias se extenderán hasta el 29 de mayo.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 25 años de prisión. Andrada Villagra permanece detenido con prisión preventiva desde abril de 2025.

El debate está a cargo del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, presidido por José Luis Flores e integrado por las vocales Adriana Lucero Alfonso y Eugenia Zabala Chacur. La acusación la sostienen la fiscal de Juicio Nº 1, Virginia Palacios, y la fiscal de Género Nº 1, María Delia Bringas. La defensa la ejerce el defensor oficial Esteban Sala.

Según la investigación judicial, el acusado contactaba a las víctimas a través de redes sociales. Luego de ganar su confianza, establecía relaciones de pareja o de cercanía en las que ejercía violencia extrema.

La imputación se enmarca en un contexto de violencia de género e incluye los cargos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, lesiones físicas y agresiones, amenazas recurrentes y daños materiales.

El caso tomó trascendencia pública a partir de la denuncia inicial de una de las víctimas, identificada como Celeste Videla. A partir de ese testimonio se sumaron las denuncias de las otras siete mujeres afectadas.