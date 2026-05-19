A paso lento: la familia de Fernando Gil denuncia falta de avances en la investigación

“La fiscal Antonella Romagnoli se reunió con nosotros una sola vez y dijo que iba a pedir las cámaras y los teléfonos. Hace más de tres semanas y media que venimos esperando respuesta. También, queremos saber qué sucedió con las pericias sobre los rastros de sangre hallados en una carretilla”.

Estos son algunos de los cabos sueltos que plantearon la madre y una hermana de Fernando Gil, cuyo cuerpo fue hallazgo en Semana Santa, cerca del cauce del Río San Luis, frente al Complejo Penitenciario y próximo a la vivienda de los sospechosos.

Uno de los señalados es un amigo de Fernando: “Brian sabe muy bien lo que pasó”, especuló Florencia Gil que con su hija Elisa Garro, recordaron que el último día que vieron con vida a Fernando fue el 2 de abril, cuando salió rumbo a la casa de su amigo para ver un partido de Boca.

Según la reconstrucción que ellos hacen, tras el partido el joven se habría quedado en la vivienda del padrastro de Arrieta, Darío Soria.

La denuncia por “Averiguación de paradero” fue presentada el 5 de abril en la Comisaría 6° y la Comisaría 23”. Con esa referencia, la familia reprocha que durante el fin de semana largo de Semana Santa no hubo actuaciones inmediatas por la falta de fiscales de turno. “Durmió la fiscal, durmió la policía. No se movieron para nada”, fustigó la madre.

El cuerpo de Fernando fue hallado el lunes siguiente. Desde entonces, la causa quedó a cargo de la fiscal Romagnoli.

La familia sostiene que el joven fue asesinado y que hay dos principales sospechosos, entre ellos Soria.

“Se reunió con nosotros una sola vez y dijo que iba a pedir las cámaras y los teléfonos. Hace más de tres semanas y media que venimos esperando respuestas”, dijo la hermana.

Agregaron que Soria se habría mudado de su domicilio habitual y que no hay imputados ni detenidos en la causa.

La familia aseguró que no hubo un vínculo previo entre Fernando y Soria, y que sospechan que el amigo del joven, Brian Arrieta, tiene información sobre lo ocurrido. “Brian sabe muy bien lo que pasó”, especuló la madre.

Desde el entorno familiar pidieron que se acelere la investigación y que se dicten medidas contra los sospechosos. “Queremos que los asesinos y cómplices terminen presos porque es la vida de una persona”, remarcaron.