“Cinismo u oportunismo”: Gato Fernández cruzó a Poggi por despegarse del ajuste

El diputado nacional peronista Jorge “Gato” Fernández cuestionó con dureza al gobernador Claudio Poggi por intentar tomar distancia de la posible derogación de la Zona Fría, luego de haber respaldado políticamente a Javier Milei y a los legisladores que hoy sostienen el ajuste nacional.

La polémica creció en San Luis después de que la Agencia de Noticias oficial difundiera una carta enviada por una funcionaria del área energética provincial, prácticamente desconocida para la escena política, en la que expresaba “preocupación” por la posible exclusión de la provincia del régimen de Zona Fría.

El intento del Gobierno provincial por despegarse del impacto que tendría la medida no tardó en generar reacciones. Uno de los más duros fue el diputado nacional Jorge “Gato” Fernández, quien calificó la actitud del oficialismo como un acto de “cinismo, oportunidad o picardía”.

En un fuerte comunicado, Fernández recordó que Poggi firmó el Pacto de Mayo impulsado por Javier Milei y acompañó públicamente a dirigentes y candidatos alineados con el proyecto libertario. También cuestionó que ahora el Ejecutivo provincial pretenda mostrarse preocupado por una medida que podría provocar aumentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las tarifas de gas y afectar a una 100 mil familias puntanas.

“Esa preocupación debería trasladársela primero al Gobierno nacional con el que están identificados y a los legisladores que ustedes apoyaron públicamente”, lanzó el legislador peronista.

Fernández sostuvo además que desde la oposición ya habían advertido durante la campaña electoral pasada sobre las consecuencias del programa económico nacional y aseguró que votarán en contra de cualquier intento de eliminar el beneficio para San Luis.

La publicación oficial que buscó instalar preocupación por el impacto de la quita de subsidios terminó dejando expuesta una contradicción política incómoda para el poggismo: acompañó el ajuste libertario, pero ahora intenta tomar distancia cuando las consecuencias empiezan a sentirse en el bolsillo de los usuarios.