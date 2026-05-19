Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026

El conductor argentino Guido Kaczka se consagró este domingo como el gran ganador de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con el Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la televisión argentina.

La premiación, organizada por APTRA, reunió a las principales figuras del espectáculo, el periodismo y la televisión en una ceremonia cargada de emoción y reconocimientos. Se llevó a cabo en el Hotel Hilton, fue conducida por Santiago del Moro por segundo año consecutivo y lo transmitió Telefe, que fue el que más estatuillas se llevó.

Justamente, la emisora de San Cristóbal que ahora emite su programación desde la localidad bonaerense de Martínez obtuvo 14 premios, mientras que El Trece logró nueve, incluido el de Oro .

Luego le siguieron América y El Nueve con cinco galardones cada uno y la TV Pública con tres, aunque dos de ellos lo ganaron en la misma terna (Programa de Servicios) tras un premio compartido.

La ceremonia arrancó con el habitual discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura.

Durante la gala, se otorgó un reconocimiento al canal América por haber cumplido 60 años de transmisión televisiva, mientras que posteriormente se hizo lo propio con el periodista Enrique Macaya Márquez por su trayectoria.

Luego llegó el momento de evocar a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026 con la canción "Recuérdame" (famosa por la película "Coco" de Disney) entonada por Angela Torres, en el ya esperado segmento conocido como "In Memorian".

Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge "Capece" Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos "el Mini" Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro.

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2026

MARTÍN FIERRO DE ORO: GUIDO KACZKA

-Ficción: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).

-Periodístico: Opinión pública (El Nueve).

-Humorístico/Actualidad: Polémica en el bar (América).

-Deportivo: ACTC (TV Pública)

-Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).

-Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve).

-Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe).

-Interés General: LAM (América).

-Musical: La Peña de Morfi (Telefe).

-Magazine: Cortá por Lozano (Telefe).

-Cultural Educativo: Tierras ( Telefe).

-Entretenimientos: Buenas Noches Familia (El Trece).

-Big Show: Otro Día Perdido (El Trece).

-Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).

-Gastronomía: Ariel en su Salsa (Telefe).

-Viajes/Turismo: Por el mundo ( Telefe).

-Programa de Servicios: ADN Buena Salud (TV Pública) y Aire de Campo (TV Pública).

-Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui - MasterChef Celebrity (Telefe).

-Branded Content: Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)

-Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe).

-Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka - Buenas Noches Familia (El Trece).

-Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand - La Noche de Mirtha (El Trece).

-Labor Periodística Masculina: Rolando Graña - América Noticias y GPS (América).

-Cronista/Movilero: Alejandro Guatti- Intrusos (América)

-Panelista Femenina: Analía Franchín-A la Barbarossa (Telefe)

-Panelista Masculino: Luis Bremer - A la Tarde y Desayuno Americano (América).

-Mejor Actor: Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

-Mejor Actriz: Gimena Accardi - La voz ausente (El Trece)

-Revelación: Ian Lucas - MasterChef Celebrity (Telefe).

-Labor Humorística: Agústin Rada Aristarán - Otro día perdido (El Trece).

-Autor/Guionista: Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo - La voz ausente (El Trece).

-Director: Eduardo Pinto - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

-Director de No Ficción: Claudio Cuscuela - Otro Día Perdido (El Trece).

-Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV-La América)

-Producción Integral: La Voz Argentina (Telefe).

Fuente: NA