Homenaje al maestro Enrique Macaya Márquez

El periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años, fue homenajeado en los Premios Martín Fierro de Televisión, por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la pantalla chica.

El comunicador recibió el galardón por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), en una gala colmada de emoción.

Con periodistas del ambiente que lo presentaron, el conductor histórico de 91 años, fue homenajeado por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la pantalla chica.

El compilado destacó: "Hablar de él es recorrer la historia de la televisión y el periodismo deportivo en Argentina. Su trabajo inició en 1958, su voz fue el puente que unió décadas de gloria y un símbolo mundial. Fue testigo de la consagración de Bilardo y de la carrera de 'El Diego'".

"En los 80' y 90' su figura se volvió leyenda con la imágen del futbol de primera. Hoy, la Argentina va por su cuarta estrella y Macalla Márquez va por su mundial número 18", cerró la voz en off.

Con todo el público de pie, el comunicador tomó la palabra y se adueñó del micrófono una vez más: "Imaginarán la cantidad de minutos que invertí en pensar este discurso. No tuve la expectativa de la pelea de competir o demostrar quién fue el mejor. Hoy me buscaron y recompensaron con este regalo".__IP__

"No es tan fácil, ni sencillo. Tengo que hacer una nómina de todo lo que me olvido. Denlo por hecho, me olvidé del discurso. En uno de mis libros dedico a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Cada día que pasaron en frente mío y tuve la obligación de ser un ejemplo y entregar lo más original y sano", añadió.