Asia, Europa y América concentrados en las salas puntanas

La mitad de mayo acerca a los cines de San Luis historias de todo el mundo. China, Italia, Corea y, por supuesto, Estados Unidos estarán presentes en las películas que se estrenan el jueves 14 de mayo en las salas puntanas.

Una demostración de lo ecléctico que es el origen de las producciones es “Tú, yo y la Toscana”, la comedia romántica protagonizada por Halle Bailey como una joven que abandonó sus sueños de convertirse en chef y tiene una serie de problemas personales hasta que se encuentra con un apuesto italiano que le cambiará la vida.

Otra es “Umamusume: pretty derby”, un animé que muestra a una corredora que se preparó arduamente para una prueba muy exigente, el Classic Triple Crown, un conjunto de tres carreras que solo se puede disputar una vez en la vida. La joven tendrá que superar rivales dentro y fuera del ámbito deportivo.

También de Asia arriba a los cines puntanos “Exit 8”, basada en un videojuego en el que un hombre se pierde en un subtarráneo y un guía lo aconseja para que pueda sortear los diferentes obstáculos que se le presentan.

En cuanto al terror, un género que no puede faltar en la cartelera puntana, la novedad es “Obsesión”, una película de Curry Baker que describe el anhelo romántico de un hombre, enamorado platónicamente, que se ve envuelto en un hechizo perturbador.

Finalmente, el director Guy Ritchie regresa a las pantallas con “En la zona gris”, una película de acción en la que dos especialistas en extracción de petróleo (Jake Gyllenhaal y Henry Cavill) deben evitar una guerra de proporciones mundiales que se está por desatar por una bella negociadora de alto rango.