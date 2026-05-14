Orozco Barrientos, canciones de películas, rock y Los Playeros

JUEVES

Fuerte inicio

El hardcore de Geiser volverá a All right con un show de entrada gratuita y que servirá para comenzar una semana llena de actividades musicales. A las 22:30 en el bar de la Illía.

Madrugada y baile

Como todos los jueves, Los playeros hacen su show en Malú, el espacio de la avenida España donde reciben a sus fanáticos y arman su misa bailantera. Comienza a las 2 de la mañana.

Cine y canciones

El taller vocal San Luis presenta “Cuando el cine canta”, un recopilado de las mejores canciones de películas que interpretarán los integrantes de la agrupación. A partir de las 21:30 en la sala Berta Vidal de Battino. Las entradas cuestan 10 mil pesos.





Dos y uno

El dúo Juan y Gus musicaliza la noche de Casa Mollo, en la calle Rivadavia, y abre una noche que también tendrá a Dj Frejo como atractivo central para el baile.

Cuyo es mundial

El regreso de los que nunca se fueron. El dúo Orozco Barrientos regresa a San Luis e inicia una mini gira que tiene su primera parada en El boliche Don Miranda de Villa Mercedes, donde ya actuaron varias veces. A partir de las 22, la tonada tiene alcance mundial.







VIERNES

Blues, country y Piti

La nueva llegada de “Piti” Fernández con su banda “Los irrompibles” tendrá canciones de los tres discos y algunos estrenos, según prometió el propio cantante que viene de llenar Ferro con Las pastillas del abuelo. En Comuna a la a partir de las 22.

Locos en mayo

Ideal para el baile, para la diversión y para combatir la mitad de mayo “Q lokura” hace bailar a todo su público en Roma multiespacio. El show comienza a las 23:30 y todavía hay entradas disponibles.

Dos placeres combinados

El jazz delicado de Diego Sola trío se pone a servicio del público en “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco que tendrá la mezcla perfecta de música y bebidas espirituosas para una noche a puro placer.

De acá y de allá

“No tan cuerdas” es el dúo que Roxana Cruceñ y Romina Alias formaron para hacer covers de temas nacionales e internacionales. La nueva presentación será en Casa Mollo a partir de las 22 con entrada gratis.

Otros dos

Daniel Llaver y Eric Videla tienen una nueva función con un dúo con el que hacen covers nacionales e internacionales. Será en Pimienta a partir de las 22 con comida, pool y otros divertimentos.

Los saxos soplan

Siempre dispuesto a soplar donde sea y cuando sea Saxofón & Co, el grupo que dirige el gran Fabio González, tiene una nueva función en Casa Beta, de Lavalle 1521, a partir de las 22 con entradas a 6 mil pesos.

Un actor frente al espejo

“Rojos globos rojos”, la obra del Gran Eduardo Pavlovsky interpretada por otro grande como Marcelo di Genaro tendrá una nueva función en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 22. Teatro puntano al máximo nivel.

Jazz en el folclore

El jazz de John Böck llega desde Merlo hasta el Boliche Don Miranda para tocar en un lugar eminentemente folclórico. La imaginación del grupo vuela en la Calle angosta y el público disfrutará de una noche de primer nivel.

Monos helados

Gris, nuboso como el otoño; fresco como en invierno, Gelhy es una banda que llega a All right para mostrar nuevos sonidos en un espacio que siempre está dispuesto a la novedad. Comenzará a las 22:30 con entrada gratis. Después, “Cuatro monos”.











SÁBADO

Los dos perros

Desde Mendoza, desde el mundo, Orozco Barrientos vuelve al auditorio Mauricio López para hacer sus tonadas que recorrieron el universo. Los clásicos y algunas novedades del dúo que se reencuentra con el público de San Luis se podrán escuchar a partir de las 22.

Teatro y mirada

“Reba nis” es una obra de teatro que se presentará en la sala Amigxs de Merlo y que contará una historia tan posible como contemporánea. A partir de las 22 con una entrada que va de los 6 mil a a los 15 mil pesos.

Música para la vida

Clásico del divertimento puntano, “Vivencias musicales” mostrará todo su poderío de la canción bailable en Casa Mollo, donde se presentarán gratis a partir de las 22:30 para dar inicio a un sábado lleno de ritmos.

Si no te gusta cómo es

Una fiesta ricotera extrema tendrá a La yugular, la banda de San Luis con más presencia en cuanto atributo de Los redondos, en el escenario de Roma multiespacio. También se presentará Rock Sudaka, que tributa a Los Gardelitos, a partir de las 22.

Compadres con cumpas

Medio siglo de humor y canciones cumplen Los cumpas, el dúo Mendocino que vuelve a El Boliche Don Miranda para contar esas historias que a todo el mundo le generan una sonrisa. A partir de las 22:30 con la comida lista para que la noche sea inolvidable.

Grilla por Horacio

El “Vinito Fest” propone recordar al gran Horacio Guaraní con una serie de artistas puntanos que van desde Los Supersónicos, Picky silvera, Los huayras, Los parientes, en By one, de Pueyrredón 2400, de Villa Mercedes.

La voluntad propia

El rock de Rehenes voluntarios es pesado y de nivel. Así lo propone la banda de profesionales que siguen en la lucha por los sonidos movidos. A partir de las 22 se presenta en All right con entrada gratis.

Rock duro en el valle

“Vallhalla”, un grupo hardrock formado por músicos de Merlo y Carpintería tendrá una nueva presentación en su tierra, esta vez en el auditorio de la Casa del Poeta. Será a partir de las 20:30 con entradas anticipadas a 10 mil pesos y a 15 mil en la puerta.

Rock duro en Mercedes

La presencia del legendario Luis Robinson validará la primera edición del Mercedes rock, un festival de largo aliento que tendrá Daltónicos, Hormigas, Hornerorock, Mosu, No hables de Tita y otras bandas que se reúnen en el Espacio Mitre de Villa Mercedes a partir de las 22 para que todo suene fuerte.