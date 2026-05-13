"Al verdadero poder no lo tiene Milei, sino la sinarquía internacional"

Por varias razones, San Luis no es una provincia más para “Piti” Fernández, el cantante de “Las pastillas del abuelo” que en su rol solista vino en varias oportunidades y hasta grabó un disco completo en La casa de la Música. Por eso, el show que dará el viernes 15 de mayo con su banda “Los irrompibles” tiene un sabor particular.

“Piti” dijo que la provincia “siempre fue un punto importante en la gira nacional” por la respuesta de la gente y por los recuerdos que le trae la grabación de “Tuertos vivos”, su disco más reciente, en los estudios de Villa Mercedes. “Es un espacio alucinante donde estuvimos varios días totalmente enfocados en el trabajo”, recordó el cantante.

El nuevo show de Fernández será en “Comuna”, bajo una producción de Diego Sosa Manager Group, la empresa con la que trabajó siempre que vino a la provincia, sea en solitario o con Las pastillas. “Piti” llegará con su banda que tiene entre otros al guitarrista mendocino Martín Morales, con quien grabó “Agradecer”, su última canción subida a las plataformas, que estará presente en el recital puntano.

“Al fútbol lo encuentro más en la calle, en los potreros, que en las canchas”, "Piti" Fernández.

“Vamos a hacer además las canciones de los tres discos y algunas versiones de temas del rock nacional llevadas al country o al blues”, prometió el cantante que desde los inicios de su etapa en solitario versionó himnos como “Rezo por vos”, “Quién se ha tomado todo el vino?” y “Cosas mías”, entre otros.

Además, el cantante y compositor prometió dos temas dedicados a Diego Armando Maradona, uno de sus ídolos, que fueron escritos por el poeta Alberto Sueiro, fallecido hace seis años. “El hijo de doña Tota” y “Blues para un dios pagando” tienen letra del autor y música de Piti.

Futbolero de ley, Fernández confesó que todavía no le picó con fuerza el bicho del Mundial que se jugará dentro de un mes. “Al fútbol lo encuentro más en la calle, en los potreros, que en los grandes estadios”, sostuvo aunque agregó que le genera mucho entusiasmo cualquier cosa que “tenga los colores nacionales”, aún cuando sabe que los Mundiales existen para entretener a la gente mientras “por detrás se mata, se regalan tierras o se venden armas”.

Esa visión que tiene del mundo se traduce también al país y a un gobierno nacional del que es totalmente crítico. “Mi visión de la política –reconoció- es un poco más compleja y creo que al poder no lo tiene Milei, sino la sinarquía internacional. Los grandes poderes hoy son el sionismo, la masonería, El Vaticano y las grandes potencias: son ellos los que escriben el guion que tiene a Cristina presa y a Milei en el poder. No son esas decisiones personales”.

“Piti” aclaró que no habla de millonarios cuando se refiere a los dueños del mundo sino a “trillonarios” que conforman clanes familiares o empresariales que convierten “a los primeros mandatarios en sus empleados”.

A finales de abril, “Las pastillas...” hicieron un multitudinario recital en la cancha de Ferro del que todavía “no ha bajado del todo la espuma”, según le confesó Fernández a El Diario de la República, aunque señaló que su concentración por estos días está enfocada en “Los irrompibles”. “Con Las pastillas vamos a sacar un disco dentro de poco, ya tenemos dos cortes y va tener diez canciones”, apuntó.

Cuando la pandemia todavía estaba en pleno proceso de destrucción, Fernández fue uno de los primeros artistas en arribar a la provincia, con un show al aire libre también en “Comuna”, con el aforo reducido, solo dos músicos de acompañantes, el público en burbujas “y otros recuerdos muy poco gratos que espero no vuelvan nunca más”. Para el recital del viernes, la realidad será completamente distinta.