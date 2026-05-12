Cerró la estación de servicio OPESSA y hay 20 familias afectadas

La estación empezó el proceso de desmantelamiento de sus instalaciones.

La estación de servicio OPESSA San Luis Centro, ubicada en la emblemática intersección de avenida España y Maipú, cerró sus puertas y comenzó el proceso de desmantelamiento de sus instalaciones.



Con esta medida, se concreta el fin de la red propia de YPF en la provincia, tras el antecedente del cierre de la sucursal de Villa Mercedes a fines del año pasado.



Desde la compañía justificaron el cese de operaciones bajo el concepto de "fuerza mayor", argumentando una sostenida caída en los niveles de ventas.



No obstante, analistas del sector sugieren que la maniobra responde a una reestructuración estratégica de la petrolera estatal, orientada a: reducir costos operativos fijos, implementar sistemas de autodespacho y migrar hacia un esquema de franquicias bajo el modelo de "banderas blancas".



Impacto laboral y negociación gremial



El cierre golpea directamente a 20 familias puntanas. En un principio, la empresa intentó aplicar un criterio de indemnización al 50%, amparándose en una normativa técnica de fuerza mayor. Sin embargo, tras la intervención del gremio, se logró acordar el pago del 100% de las indemnizaciones para la totalidad de los operarios.



"La experiencia acumulada y el vínculo con los clientes fueron siempre nuestro diferencial", señalaron trabajadores que, a pesar de la incertidumbre, mantienen la expectativa de ser reincorporados si un nuevo proyecto comercial se instala en el predio.



Un futuro incierto para el predio



Actualmente, el lugar se encuentra sin actividad comercial, tanto en la playa de carga como en el sector de shop. El retiro de OPESSA no solo representa una pérdida de puestos de trabajo, sino también el fin de una etapa histórica para los usuarios de la capital puntana, quienes ahora aguardan por saber qué bandera ocupará este punto estratégico de la ciudad.