SEMPRO: lo echaron por advertir que las ambulancias no tienen mantenimiento

El Sistema de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) volvió a quedar en el centro de la polémica tras la denuncia pública de Esteban Ariel Alba, quien se desempeñaba como chofer y camillero del organismo.

Alba aseguró que fue desvinculado de su puesto luego de intentar visibilizar fallas en el funcionamiento del servicio. “Mi salida responde a una medida de persecución laboral por no haber guardado silencio ante condiciones que afectan la calidad del servicio de emergencias”, sostuvo.

La situación generó repercusión en medios locales y redes sociales, donde se cuestionó la transparencia en el manejo del personal de salud y emergencias en la provincia. Hasta ahora, las autoridades del SEMPRO no emitieron un comunicado oficial que refute específicamente las acusaciones técnicas del trabajador.

El malestar se agrava por los reportes de falta de respuesta ante urgencias. En marzo de 2026, una madre denunció que el servicio no envió una ambulancia para asistir a su hijo que sufría convulsiones, argumentando falta de unidades y sugiriendo que lo trasladara por sus propios medios.

El contraste con la inversión estatal alimenta el reclamo. En 2025, el Gobierno de San Luis autorizó la compra de 26 nuevas ambulancias por una suma superior a los $4.360 millones. La aparente escasez de vehículos en servicio frente a ese gasto generó nuevos cuestionamientos sobre la gestión de los recursos.

Estas irregularidades se enmarcan en una crisis más amplia del sistema de salud provincial, que incluye demoras críticas en la provisión de medicamentos cardiológicos e insumos para personas con discapacidad.