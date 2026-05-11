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San Luis

Golpe preciso: robaron en dos viviendas del barrio Di Pascuo

De una de las casas se llevaron variadas pertenencias y de la segunda tres garrafas.

Por redacción
| Hace 3 horas

Otra vez el temor de dejar solas las viviendas volvió a instalarse en el barrio Monseñor Di Pascuo, en la ciudad de San Luis. El miedo resurgió debido a dos robos que fueron cometidos el pasado fin de semana en dos viviendas vecinas, que están en calle Triunvirato a pocos metros de la esquina con Estado de Israel.

 

A familia Andrada, con la utilización de una barreta, los delincuentes le destruyeron la puerta del fondo y ya en el interior revolvieron todo en busca de dinero y objetos de valor. Se llevaron variadas herramientas como una máquina para hacer agujeros, una amoladora y un caloventor.

 

“Algo sucedió que no pudieron completar el robo en la casa de don Jorge, debido a que quejaron armados bultos con variadas pertenencias”, confió un vecino que especuló que no fue un golpe al voleo, sino que los malvivientes estudiaron los momentos de ausencia del propietario y su familia.

 

De la otra propiedad, que pertenece a la familia Jofré, los delincuentes sustrajeron tres garrafas que estaban en el patio.

 

“No sabemos aún por donde entraron. Suponemos que por los techos y lo llamativo es que nadie advirtió lo que estaba sucediendo. El barrio estaba tranquilo, pero ahora hay que volver a cuidarse”, se lamentó el vecino de la barriada que está situada muy cerca de la Villa Deportiva de San Luis y del espacio cultural “Cine Teatro San Luis”.

 

 

 

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