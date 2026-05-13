Conmoción: un perro atacó y mató a una nena de 4 años

Una nena de 4 años murió durante la mañana de este miércoles al ser atacada por un perro en la localidad cordobesa de Cosquín.

El hecho ocurrió frente al cementerio local, donde el animal se abalanzó contra la víctima y le causó graves lesiones al morderla en el cuello.

En este contexto, personal policial, Guardia Local, bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar para socorrer a la menor, quien fue trasladada a un hospital de la zona, donde los médicos intentaron salvarla pero constataron su deceso.

La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, intervino en el caso y ordenó una serie de medidas, como, por ejemplo, la autopsia.

Hasta el momento no trascendió la raza del perro ni si tenía dueño.

Fuente: NA