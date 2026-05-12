“Frontera es Milei”: fuerte reclamo de la Juventud Peronista en Villa Mercedes

La Marcha Federal Universitaria tuvo un correlato de alta tensión política en Villa Mercedes. Lo que se inició como una movilización en defensa de la educación pública sumó un componente de fuerte crítica interna hacia la gestión municipal encabezada por el intendente Maximiliano Frontera.



Sectores de la militancia que participaron de la jornada señalaron la incomodidad del jefe comunal ante cánticos que lo vinculaban directamente con el modelo nacional. Bajo la consigna "Frontera es Milei", la Juventud Peronista local manifestó que el gobierno municipal se aleja progresivamente de las necesidades populares, asimilándose a las políticas de ajuste y distancia que propone el presidente Javier Milei.



Una voz que incomoda al poder



Desde el sector juvenil del Peronismo local destacaron que su presencia en la marcha fue "sin pedir permiso" y con la convicción de defender los ideales del movimiento. Según expresaron los militantes, la reacción en las calles surge de una "verdad que empezó a despertar" y que cuestiona el silencio oficial frente a la crisis económica y social que atraviesa la región.



Los referentes de la agrupación enfatizaron que el verdadero Peronismo nace cuando el pueblo levanta la voz, incluso cuando esto resulta molesto para las estructuras de poder establecidas.



La jornada en Villa Mercedes cerró así con un escenario de fractura expuesta, donde el reclamo universitario sirvió de marco para que las bases territoriales marcaran una profunda distancia con la conducción de Frontera.