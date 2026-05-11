Eliminan Ética Pública y Amondarain absorberá expedientes y narcotest

La Secretaría de Estado de Ética Pública y Control de Gestión dejará de existir en la nueva estructura del Gobierno provincial y sus funciones serán repartidas entre distintos ministerios. La medida implica que los expedientes que manejaba el área conducida por Ricardo André Bazla pasarán ahora a la órbita del Ministerio de Gobierno, a cargo de Gonzalo Amondaraín.

Bazla se encuentra imputado en una causa por presunto fraude al Estado y, dentro de ese expediente judicial, también aparece mencionado el ministro Gonzalo Amondarain, quien desde ahora tendrá bajo su órbita el Control de Gestión y la aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, incluidos los narcotest a funcionarios públicos.

El Gobierno informó además que los Sumarios Administrativos pasarán al Ministerio de Hacienda e Infraestructura y el Taller del Parque Automotor dependerá del Ministerio de Seguridad. Aseguraron que ningún trabajador perderá su puesto.

La eliminación de Ética Pública se suma a la desaparición de otras áreas dentro de la futura Ley de Ministerios que prepara el Ejecutivo provincial.