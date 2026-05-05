Caso Guadalupe: piden investigar al abuelo y crece la tensión entre querellas

La causa por la desaparición de Guadalupe Lucero Cialone vuelve a sacudirse con un planteo que abrió una nueva grieta entre las partes. La abogada Soledad Poma de Otaegui, representante de Yamila Cialone, la madre de la niña, pidió que se investigue nuevamente al abuelo a partir de denuncias recientes por abuso sexual contra menores.

Según explicó, el objetivo no es acusar sino “abrir una línea investigativa” que permita encontrar respuestas a casi cinco años del hecho. La letrada sostuvo que el hombre ya fue investigado, pero insistió en que no debería descartarse ninguna hipótesis ante la falta de resultados concretos.

El planteo generó una inmediata reacción. Héctor Zavala, abogado del padre de Guadalupe, Eric Lucero, cuestionó con dureza la movida y la calificó como “mediática”. Aseguró que no existe presentación formal en el expediente y advirtió que opinar sin haber estudiado la causa “es temerario”.

Zavala recordó que el abuelo fue una de las primeras personas investigadas: su vivienda fue allanada en cuatro oportunidades y se realizaron múltiples medidas para verificar movimientos y testimonios. Además, sostuvo que su coartada fue respaldada por varios testigos que lo ubicaron en su casa el día de la desaparición.

El abogado también puso en duda la relación entre las denuncias recientes —ocurridas años después— y el hecho investigado, y advirtió que este tipo de planteos “genera falsas expectativas” en la familia y desvía el foco de la investigación.

Mientras tanto, desde la Fiscalía Federal no descartan ninguna hipótesis. La investigación sigue abierta, sin certezas y con un expediente voluminoso que, según coinciden las partes, arrastra errores desde sus primeros días. En ese vacío de respuestas, cada nueva línea vuelve a encender la esperanza… y también el conflicto.